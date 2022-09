Test Logica Domino | La tessera mancante: trovala in 4 secondi

4 secondi per trovare la tessera mancante del domino! Prova a risolvere questo nuovo Test Logica e dimostra le tue abilità.

Adulti o ragazzi, tutti sanno giocare a domino. Il Test di logica di oggi ripropone le famose tessere del gioco e dovrai trovare quella mancante.

Il gioco del domino è antichissimo e compie più di 1000 anni. Arriva dalla Cina e portato in Italia dagli Arabi. Le famose tessere sono tradizionalmente di legno ma quelle pregiate un tempo erano in avorio e riproducono le facce dei dati con i relativi numeri da 0 a 6. Il domino non va confuso con l’altro gioco con le tessere chiamato Mahjong, che ha regole e simboli molto diversi.

Anche i bambini imparano velocemente a giocare a domino, perché è divertente e istruttivo allo stesso tempo. Oggi ti cimenterai in un test logica in 4 secondi. Procurati un cellulare dove poter impostare un countdown e concentrati. Ora osserva bene la figura in alto: secondo un ragionamento logico, qual è la tessera mancante?

La soluzione del Test Logica

Stimolare la mente con questi test può essere molto utile per tenere attivo il nostro cervello. Ormai siamo abituati a fare i conti con la calcolatrice e abbiamo perso un po’ di elasticità. Anche per quanto riguarda la memoria, ci affidiamo alle agende e alle sveglie sul cellulare, ma così facendo addormentiamo il nostro cervello.

Vediamo insieme se hai trovato la soluzione: la tessera mancante è 3/3. Nelle sequenze precedenti infatti il numero in alto era 3, mentre quello in basso scalava progressivamente. Il corretto ragionamento logico poteva essere fatto in 7 secondi e tu ce l’hai fatta?

Se hai risolto in 4 secondi, allora sei stato veramente un fulmine e hai avuto la giusta intuizione in brevissimo tempo. Complimenti! Se invece non sapevi dove sbattere la testa, non preoccuparti, potrai allenarti con altri rompicapo e indovinelli, fino a diventare un campione. Ora che sai la soluzione del giochetto potrai sfidare amici o parenti e vedremo se loro saranno in grado di fare meglio di te. Continua ad allenarti per migliorare le tue prestazioni!

