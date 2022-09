Rudy Zerbi demolito da un cantante: non è riuscito a contenersi | L’han visto tutti

Dopo poche ore dall’inizio di Amici22, per Rudy Zerbi è già arrivata una stoccata piuttosto pesante. C’entra anche un concorrente

Se Maria de Filippi ha voluto apportare qualche modifica ad Amici cambiando parte delle due giurie di canto e di ballo, una certezza resta imperitura nel tempo: Rudy Zerbi non si muove da lì. Il discografico, infatti, è ormai una pietra miliare nel talent show di Canale5 e nel corso degli anni ha lanciato diversi talenti, tra cui Annalisa e Alessandra Amoroso.

Sebbene Amici22 sia iniziato da solo una settimana, però, per Rudy Zerbi ci sono già grossi problemi. L’accusa è pesante e, più che questa, il gesto dell’alunno non può passare inosservato: è caos.

Rudy Zerbi, polemiche furiose sulle scelte

Nel corso degli anni, Rudy Zerbi si è collezionato una bella quantità di polemiche in merito alle sue scelte artistiche. Secondo molti, infatti, a muovere le sue decisioni non è tanto la ricerca del talento più puro, quanto di quello più spendibile: essendo un radiofonico, spesso e volentieri accantona o rifiuta concorrenti dalla voce brillante per preferire altri più moderni o alla moda.

Anche ad Amici22, quindi, è arrivata senza ritardare questa polemica, che lo accompagna ormai da anni. Al centro di questa nuova bufera c’è Tommy Dali, che è riuscito ad avere un banco nel talent show di Maria de Filippi grazie al sì ricevuto da Arisa e da Lorella Cuccarini, sebbene a volerlo per primo sarebbe stato Rudy Zerbi, che poi ha lasciato il concorrente alle colleghe. Durante la prima puntata di domenica 18 settembre, sul web il pubblico si è scatenato in merito alle scelte del discografico, che ha diverse volte rifiutato concorrenti con grandi voci per far entrare altri più carenti, da quel punto di vista.

Su Instagram la questione si è quindi approfondita in diversi commenti, dove gli utenti han fatto notare che ad Amici21 Rudy aveva eliminato due delle voci più promettenti e uniche, quelle di Rea e Nicol. A quel punto, un utente ha scritto che Rudy Zerbi sceglie semplicemente chi vende di più e, inaspettatamente, è arrivato anche un commento di Tommy Dali: “Brava“. Questo è poi stato cancellato, anche se gli occhi infallibili dei fan ormai avevano letto tutto:

questi amiciani22 sono on fire pic.twitter.com/rvEJfZjxVT — Giulia | 𝒏𝒐𝒏 𝒔𝒊𝒂𝒎𝒐 spritz 𝒔𝒐𝒍𝒊 era ☁️ (@giulw0nderland) September 18, 2022

Non è detto che questo avvenimento, seppure le prove siano state cancellate, non abbia ripercussioni sul percorso artistico di Tommy Dali nella scuola di Amici.

