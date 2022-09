Rompicapo geometrico | Te la caverai in 7 secondi? Trova i quadrati

Il Rompicapo geometrico è complesso e avrai pochi secondi per trovare la soluzione. Concentrati bene e conta tutti i quadrati.

Benvenuti agli amanti della geometria, questo rompicapo geometrico è per voi. Chiunque in realtà può cimentarsi in questi indovinelli, ma coloro che hanno la mente scientifica saranno logicamente avvantaggiati.

Ormai nella rete è possibile trovare tantissimi giochi come questo e quasi tutti hanno un tempo limitatissimo per la risoluzione. Ti sei mai chiesto perché? Alcuni test non sono particolarmente difficili e quindi si chiede al giocatore di risolvere in una manciata di secondi.

Spesso questi indovinelli sono simulazioni di quiz presenti nei test di ammissione e nei concorsi pubblici. La commissione valuta il candidato e le sue capacità intellettive. Non basta essere un genio, occorre precisione, puntualità e velocità. Davanti ad un problema infatti la nostra mente si deve porre in modo aperto ed elastico. Come te la caverai in 7 secondi? Osserva bene la figura in alto: quanti quadrati vedi? Inizia subito.

La soluzione del Rompicapo geometrico

Vediamo se hai dato la risposta corretta. Prova ad osservare per un attimo la figura qui sopra che mostra la risposta corretta: i quadrati sono 10. Era difficile individuarli tutti velocemente, perché erano intersecati gli uni con gli altri. I tuoi occhi avrebbero dovuto isolare la forma quadrata e trovarne 10. Hai indovinato in 7 secondi?

Vediamo insieme che livello hai raggiunto. Se ci hai impiegato:

da 20 a 10 secondi: LIVELLO SCHIAPPA , potevi fare davvero molto meglio

, potevi fare davvero molto meglio da 10 a 7 secondi: LIVELLO BASE , non male ma potevi essere più veloce

, non male ma potevi essere più veloce Meno di 7 secondi: LIVELLO CAMPIONE, si un asso dei rompicapo

I rompicapo e i test logica sono un ottimo passatempo e fonte di svago durante la giornata. Puoi farli in qualsiasi momento anche ora se sei in pausa pranzo e ormai in rete ce n’è per tutti i gusti. Trova quello perfetto per te e continua ad allenarti, divertendoti. Potrai scegliere un gioco che offre anche meno tempo per la soluzione e dimostrare a tutti le tue abilità.

