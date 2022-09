Oroscopo Paolo Fox di sabato 24 settembre: le stelle su sentimenti e famiglia di domani. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Oggi è una giornata in cui la tua forza mentale e la tua creatività ti aiuteranno nella tua professione, grazie alle tue idee. Non lasciare che le tue emozioni siano montagne russe. Dovresti fidarti di te stesso ed evitare lo scetticismo. SENTIMENTI: Sarà un giorno in cui la tua gioia e creatività ti faranno provare emozioni estreme. AZIONE: È un giorno in cui la tua concentrazione e il tuo idealismo saranno di grande aiuto in questo momento. FORTUNE: è una giornata per evitare la sfiducia nei propri progetti e lasciarsi guidare dall’intuizione.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Oggi sarà una giornata in cui il tuo ingegno creativo e la tua generosità ti aiuteranno a usare i tuoi talenti e a lasciarti alle spalle quella fase scoraggiata, in cui eri consapevole solo delle emozioni di casa. SENTIMENTI: Presta molta attenzione nei tuoi rapporti con la famiglia per evitare sfide con qualcuno di loro a causa dell’estrema sensibilità. AZIONE: è un momento in cui è possibile concordare la distribuzione dei beni condivisi con le persone coinvolte. FORTUNA: è un giorno in cui i tuoi obiettivi dipenderanno dalla capacità di perseverare in essi e dalle risorse necessarie.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Oggi è un giorno in cui il tuo valore sarà dimostrato nelle basi e nei progetti che mantieni con amici fidati. La tua creatività sarà incredibile e la tua gioia sarà espressa con grande gioia e sensibilità. SENTIMENTI: È una giornata per mantenere il genio e l’acutezza mentale in modo equilibrato e senza estremismi. AZIONE: è una giornata in cui potrai mantenere accordi con parenti fidati e negoziare i tuoi accordi e benefici. FORTUNE: È un giorno per usare la tua conoscenza e intuizione e intraprendere nuove azioni.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Oggi è importante mostrare il tuo ingegno e iniziare i tuoi progetti. La percezione interiore ti aiuterà a tenere sotto controllo le tue emozioni e a sentirti più allegro degli altri giorni. SENTIMENTI: oggi sentirai che la tua grazia e le tue risorse naturali ti aiuteranno nelle tue sfide estreme. AZIONE: Questo è un giorno in cui hai bisogno della simpatia e dell’integrità per concentrarti sulle questioni professionali. FORTUNE: Sarà un giorno in cui la tua grande percezione ti aiuterà nei tuoi affari finanziari e in cui dovresti risolverti rapidamente.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Oggi la cosa più importante sarà il tuo grande entusiasmo e la capacità di organizzare le tue iniziative in modo lungimirante e di misurare bene le tue spese, di stimolare i tuoi progetti e di ingraziarti gli altri partner. SENTIMENTI: È il momento di evitare sfide nei tuoi sforzi e iniziative. AZIONE: È tempo di mantenere il coraggio e l’intuizione nelle questioni sentimentali e anche nella tua arte creativa. FORTUNE: è il momento di concordare con decisione e senza dubbio i progetti e le persone con cui li realizzerai.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Oggi è un momento in cui il tuo coraggio e il tuo dinamismo ti aiuteranno a migliorare la concentrazione e l’apertura verso gli altri. La tua sensibilità sarà importante per aiutare gli altri. Conta sulle persone che hanno bisogno di attività con te. SENTIMENTI: oggi è un giorno per chiudere vecchie questioni che erano una grande sfida e che grazie alla vostra sensibilità potrete risolvere. AZIONE: noterai che è il momento di gettare le basi per i tuoi nuovi inizi e sforzi. FORTUNA: Devi goderti i tuoi nuovi obiettivi e la capacità di essere una persona generosa con gli altri.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Oggi è un giorno in cui la tua attenzione ti aiuterà a finire le questioni scadute e a far avanzare alcune conversazioni importanti. Impedisci alle tue emozioni più intense di esplodere. SENTIMENTI: È un momento per evitare di essere offuscati da progetti che suscitano emozioni. AZIONE: Oggi è un giorno per concludere un lavoro in sospeso e concentrarti su grandi idee che aiuteranno la tua creatività. FORTUNE: è un giorno per intuire proprio le qualità che devi utilizzare nelle tue attività.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Oggi sarà un giorno in cui dovrai usare il tuo coraggio per mantenere la concentrazione. Devi calmare le tue emozioni per seguire il tuo intuito e che i risultati siano benefici. SENTIMENTI: Devi mantenere la capacità di perseguire i tuoi obiettivi con gioia e grazia naturale. AZIONE: è una giornata in cui dovrai organizzare i tuoi progetti idealisticamente e mantenendo la capacità di calcolare le risorse necessarie. FORTUNE: è una giornata per puntare sulla famiglia e sulla distribuzione dei beni coniugali in modo giusto ed equo.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Oggi sei in un momento in cui il tuo equilibrio e la tua arte creativa ti aiuteranno a mantenere i tuoi ideali dinamici e a raggiungere accordi vantaggiosi per tutte le persone coinvolte. SENTIMENTI: è un giorno in cui usare la tua esperienza e conoscenza in modo gioioso e intuitivo per raggiungere gli obiettivi dei sogni. AZIONE: sarà una giornata in cui i tuoi obiettivi e il tuo valore saranno la chiave del tuo dinamismo e della tua attività professionale. FORTUNE: È un momento in cui la tua capacità di negoziare e usare la tua simpatia saranno le chiavi di questo giorno.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Oggi sei in un giorno per mantenere la tua esperienza e concentrazione in modo artistico e creativo. È tempo di sfruttare le sfide per affinare le tue abilità. Dovresti aiutare le persone che hanno bisogno di supporto. SENTIMENTI: oggi potrai affrontare le questioni finanziarie con “mano sinistra” e tanta gentilezza. AZIONE: È un giorno per mantenere la fiducia e nelle tue conoscenze e la forza per finire i tuoi problemi in sospeso. FORTUNE: È un giorno in cui le tue risorse dipendono dall’aiuto che dai agli altri e dalla vera generosità che hai.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Oggi è il momento di creare nuove azioni nei tuoi piani con le persone con cui hai valori comuni. La tua simpatia e gioia ti aiuteranno a rendere più facili le tue sfide, soprattutto se eviti le emozioni di scoraggiamento. SENTIMENTI: È un giorno in cui i tuoi incontri e patti con altre persone devono essere calmi e moderati. AZIONE: dovresti organizzare i tuoi progetti in modo consensuale e fornire equamente le risorse necessarie alle persone coinvolte”. FORTUNE: è un giorno in cui puoi potenziare il tuo visto sentimentale. E vorrai anche iniziare nuove attività.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Oggi dovresti mantenere i tuoi obiettivi con amici fidati con lungimiranza ed evitando di non preoccuparti delle persone che hanno bisogno di te. Il tuo intuito ti aiuterà nei rapporti con i parenti. SENTIMENTI: oggi sentirai che è un giorno speciale in cui il tuo altruismo verso gli altri sarà messo alla prova. Quindi presta molta attenzione. AZIONE: è un momento per mantenere la creatività nei propri obiettivi e la capacità di negoziare positivamente con gli altri. FORTUNE: Sarai in grado di usare la tua grande intuizione per organizzare le tue basi nella vita e nei rapporti con la famiglia.

Scopri in anteprima l’oroscopo di Paolo Fox e degli altri astrologi su fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale. Entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

