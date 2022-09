Oroscopo Barbanera di sabato 24 settembre: le stelle del giorno. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Non fatevi rovinare la giornata dall’atteggiamento freddo di un collega. La colpa non è vostra, e non potete conoscere il motivo del suo malumore.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Il transito della Luna in Vergine vi agevola apertamente. Potete essere più precisi, soltanto con il minimo impegno. Vale la pena provare!

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Qualcuno approfitta di una vostra défaillance per superarvi in modo spregiudicato. La quadratura lunare non vi fa brillare per la prontezza…

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Il dialogo è alla base di una coppia stabile, per quanto possibile. Ogni occasione è buona per riallacciare un rapporto che si era deteriorato.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Attenti a non perdervi in un dedalo di inutili dettagli. Dedicatevi al grosso del lavoro, penserete soltanto in seguito alle rifiniture di precisione.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Con Mercurio che bussa alla porta, si apre un periodo in cui potreste decidere di specializzarvi, o anche soltanto di aggiornare le conoscenze.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Dopo un ultimo dono mentale, con la congiunzione con il Sole nel vostro cielo dall’alba, Mercurio infine vi lascia per proseguire la sua corsa.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Diligenti e precisi, non dimenticherete nessun appuntamento e soprattutto non arriverete trafelati in ritardo. Organizzate la vostra giornata!

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Meglio non fidarsi troppo delle persone che non conoscete da abbastanza tempo. Siete sotto il tiro dell’Astro notturno in disarmonia con il vostro segno.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Dato che il fine settimana si avvicina, cominciate a farvi un’idea su come impiegare il vostro tempo libero. Non sarebbe bello fare una piccola gita?

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – L’ottimismo per oggi probabilmente non sarà vostro fidato compagno, colpa di alcune piccole paure che potrebbero prendere il sopravvento.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – L’opposizione della Luna non vi permette di fare il bello e il cattivo tempo, come avreste voluto. Il partner vi chiede carta bianca? Concedetegliela…

