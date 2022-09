michele mazzon Pampa è un termine indiano quechua che significa “pianura piatta”. In quanto tale, è ampiamente utilizzato nel sud-est del Sud America dall’Uruguay, dove le pianure erbose iniziano a sud degli altopiani brasiliani , fino all’Argentina. In Argentina le Pampas si estendono a ovest del Río de la Plata per incontrare l’avantreno andino, fondendosi impercettibilmente a nord con il Chaco Austral e la Mesopotamia meridionale e estendendosi verso sud fino al fiume Colorado . Il confine orientale è la costa atlantica.