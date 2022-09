Mattino 5 News, folle litigata in diretta | “Castrazione chimica!”: volano parole pesantissime [VIDEO]

Durante la diretta di Mattino 5 News, Federica Panicucci si è trovata a dover gestire un confronto che è esploso in una lite senza precedenti

Con l’arrivo di settembre, sono ritornati anche tutti i programmi che, dall’autunno sino a primavera inoltrata, fanno compagnia ai telespettatori. Su Canale5, infatti, ogni mattina Federica Panicucci e Francesco Vecchi conducono Mattino 5 News, una trasmissione articolata che affronta sia le novità economiche e politiche della giornata, sia il gossip e la cronaca nera e giudiziaria.

Durante la diretta di giovedì 22 settembre, Federica Panicucci si è trovata a dover gestire una furiosa litigata in studio. Il tema è molto delicato e le posizioni sono opposte: è scoppiato il delirio.

Mattino 5 News: il caso Omar Confalonieri

Negli ultimi giorni è tornato alla ribalta un caso risalente al novembre 2021. Si tratta di Omar Confalonieri, agente immobiliare arrestato per abusi sessuali: titolare della Confalonieri Real Estate, il quarantottenne il 4 ottobre 2021 è stato indagato poiché una giovane coppia l’ha denunciato. Secondo le loro testimonianze, lui li avrebbe drogati con del tranquillante, per poi violentarli. Dopo questa denuncia, altre due donne hanno raccontato di aver subito la stessa vicenda in quel periodo, aggravando quindi la situazione già compromessa di Confalonieri.

Già nel 2009 Omar Confalonieri era stato condannato dal Tribunale di Monza per lo stesso reato ma, dopo aver scontato la pena ed effettuato un percorso riabilitativo, era tornato in libertà. Nelle ultime settimane, però, altre donne han rivelato di essere state sue vittime e ad oggi se ne contano almeno cinque, avvenute prima e dopo il percorso riabilitativo. Questa questione ha fatto infuriare un ospite di Federica Panicucci, il quale ha demolito i cosiddetti percorsi riabilitativi proponendo una sua soluzione al problema: “Castrazione chimica!“.

Il caso di Omar Confalonieri crea discussione tra i nostri ospiti in studio a #Mattino5. Voi cosa ne pensate? pic.twitter.com/gQrwZWMjhn — Mattino5 (@mattino5) September 22, 2022

Dall’altro lato, però, una ospite in studio ha invece rovesciato il punto di vista. Secondo lei, qualcosa nel percorso riabilitativo di Omar Confalonieri non ha funzionato ma questo non significa che in generale tutta la riabilitazione vada demolita e condannata. “Non devi condannare la riabilitazione, devi condannare il processo che ha portato a una riabilitazione che ha fallito” ha quindi detto, chiedendo all’interlocutore di moderare i toni e il punto di vista. Federica Panicucci, però, si è trovata costretta a dover riprendere le redini della situazione.

The post Mattino 5 News, folle litigata in diretta | “Castrazione chimica!”: volano parole pesantissime [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale.