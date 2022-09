Ginevra Lamborghini cacciata via | “Ci sono rimasta malissimo”: una dolorosa rivelazione

Ginevra Lamborghini si sbottona: la realtà dietro alla facciata da ereditiera sembra davvero pesante e sofferta.

L’erede della prestigiosa casa automobilistica di lusso Lamborghini ha da poco fatto ingresso dentro alla casa più famosa di Cinecittà. Ginevra ha finora vissuto all’ombra della ben più famosa sorella Elettra, pur vivendo una vita a 5 stelle.

Durante la clip di presentazione, Ginevra Lamborghini ha raccontato dei difficili trascorsi con la sorella, con cui non corre buon sangue dal 2019. Elettra Lamborghini avrebbe peraltro insistito per l’inserimento di una clausola che impedisse alla congiunta di parlare della loro famiglia, ma Alfonso Signorini si sarebbe opposto categoricamente. In effetti, Elettra Lamborghini è il personaggio di punta della famosa stirpe e, in quanto tale, inevitabile argomento d’interesse. Nulla impedisce perciò a Ginevra di raccontare ai compagni i propri dolorosi trascorsi personali, e le rivelazioni delle scorse ore dipingono uno scenario sconcertante.

Ginevra Lamborghini: Natale solitario per lei, rifiutata con fermezza da Elettra

Ad Alfonso Signorini Ginevra ha rivelato di non aver potuto presenziare nemmeno al matrimonio della sorella. Ha inoltre dichiarato: “Il motivo non lo so neanche io, credo che non lo sappia neanche lei. È nata per una stupidaggine, non è che abbiamo avuto un litigio, abbiamo avuto una rottura netta.“. Oltre ad averla bloccata sui social, per Elettra persino le feste comandate sarebbero terreno di scontro, come confessa Ginevra: “I miei ci hanno provato in tutti i modi, la cosa che penso è che tutti dicono che il tempo passa e aggiusta le cose. Io non ci credo, penso a quanto tempo sto sprecando. Io le scrivo, ma mi ha bloccato ovunque, su Instagram, il telefono, ha bloccato i miei amici. Non mi vuole a Natale, a Capodanno. Facciamo Natale separati dal 2019…“.

Ad Alberto De Pisis ed Elenoire Ferruzzi, Ginevra ha raccontato inoltre: “Al 24 sera, alla Vigilia, mi ha chiesto se per favore potevo andarmene, perché non ero gradita a cena. E ci sono rimasta malissimo, perché ho detto Ma come?’. Lei mi ha detto: ‘Ti prego, raggiungici tra due ore, ceniamo con te alle 21.00. Alle 21.00 tu arrivi‘. Io, col cuore veramente nella mer*a, sono tornata a casa, ho preso i regali, però non ho aspettato fino alle 21.00, ho aspettato mezz’ora…“.

#GFvip Ginevra continua a parlare di Elettra e la sua famiglia.

Devo dire che non mi sta simpatica ma almeno a Natale si sta insieme. pic.twitter.com/UOjkZX3L3w — Aurora Vizzaccaro (@auryvizza) September 21, 2022

Il quadro si fa sempre più controverso: quale sarà la vera ragione dell’ostilità e dell’allontanamento tra le due sorelle?

