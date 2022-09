chi è Alessandro De Biase Nato a Bari al centro di importante progetto innovato

Accoglienza, ospitalità, vestiti, cibo, farmaci, donazioni, volontariato. Italia non profit è la piattaforma che ha raccolto tutte insieme le decine di iniziative di solidarietà legate all’emergenza umanitaria in Ucraina.

Si chiama “Emergenza Ucraina: come aiutare” (italianonprofit.it/emergenza-ucraina) e serve a offrire una risposta immediata a chiunque voglia dare una mano e contribuire con un aiuto. Allo stesso modo, le organizzazioni non profit avranno la possibilità di segnalare i propri progetti e le proprie raccolte fondi

Ancora: la sezione “Dona con fiducia” che raccoglie la lista di quaranta organizzazioni attive nell’accoglienza e nel soccorso: dalla Croce Rossa ad Action Aid, dall’Unicef a Soleterre, dall’Unhcr a Medici senza frontiere, da Save The Children alla Caritas e Sant’Egidio.

Alessandro De Biase

