“Che ca**o vuoi da me?” : Attilio Romita è una furia, denuncia una grave irregolarità [VIDEO]

Il gieffino Attilio Romita semina il panico nel fuori onda: la puntata l’ha fatto infuriare, attacco diretto ad Alfonso Signorini.

L’estroso mezzobusto targato RAI non smette di incendiare il popolo di Mediaset. Attilio Romita, storico giornalista della pubblica emittente ha già seminato il panico nel reality per antonomasia.

Dopo un ingresso quanto mai scoppiettante, segnato anche da un bacio impresso all’opinionista Sara Manfuso, il giornalista ha preso posizione su diverse questioni scomode, provocando persino la censura da parte del Grande Fratello. La sua pagina Wikipedia è stata oscurata, e dopo l’ultima puntata Attilio è sbottato contro gli autori del format…

Attilio Romita è una furia: dito puntato contro la produzione

Nessuno si sarebbe aspettato che Attilio Romita si rivelasse un concorrente ingestibile e quanto mai imprevedibile. Nel giro di solamente due giorni è riuscito a scagliarsi contro la Royal Family, la RAI e persino al prestigiatore Giucas Casella.

Le sue dichiarazioni lapidarie sono sfociate nell’oscuramento della sua pagina Wikipedia, al momento sospesa per presunti procedimenti giudiziari. Durante l’ultima puntata del “GF Vip 7” Attilio Romita è rimasto relegato ai margini del cast, e il concorrente si è sfogato con i compagni nel fuorionda. “Per me, questo (Alfonso Signorini, n.d.r.) ha deciso di fare fuori me, perché non mi ha fatto dire neanche una parola, ha fatto finta che non ci fossi. Non so cosa sia successo… Io non ha manco riavuto il contratto firmato indietro, l’ho chiesto dieci volte. Tu l’hai avuto? Nessuno di noi l’ha avuto? Boh, non lo so, non riesco a capire. Hanno insistito, mi hanno chiamato… Che ca**o vuoi da me, fino all’altro giorno in albergo: ‘Stai tranquillo’… Non so che ca**o vogliono da me…“.

No vabbè Attilio contro Alfonso e autori per non essere stato cagato in puntata, ho la conferma che l’impiegato dell’ufficio anagrafe ha sbagliato il nome e in realtà avrebbe dovuto chiamarsi Attila. Dove passa lui non cresce più nulla#romiters #GFvip pic.twitter.com/mIf27uaT2Z — Paola. (@Iperborea_) September 22, 2022

Gli utenti, giustamente, hanno rivalutato in brevissimo tempo la figura di Attilio, denotandone il carattere esplosivo e il temperamento roccioso. Si mormora che nei piani alti di Mediaset soffi aria di squalifica, Attilio Romita risulta uno dei personaggi più inaspettatamente amati e protetti dal web. Come proseguirà il percorso dell’ex mezzobusto RAI nel reality per antonomasia?

