Adriana Volpe, gesto vendicativo | Lo hanno visto tutto: stoccata velenosa contro la collega

È ufficialmente iniziata la nuova stagione di GF VIP e Adriana Volpe non si è lasciata sfuggire l’occasione di lanciare una frecciatina avvelenata

La nuova edizione del GF VIP è ufficialmente iniziata. Il cast è entrato nella casa più spiata d’Italia e i concorrenti sembrano agguerritissimi. Già durante la prima puntata, infatti, non sono mancate le frecciatine pungenti tra alcuni inquilini e le opinioniste, in particolare tra Sonia Bruganelli ed Elenoire Ferruzzi.

Nelle ultime ore, però, anche Adriana Volpe ha voluto “dire la sua” sulla nuova edizione del GF VIP, dove il suo posto da opinionista della scorsa edizione è stata occupata da Orietta Berti. Il gesto è inequivocabile: che stoccata.

Adriana Volpe non gliele manda a dire

La scorsa edizione del GF VIP ha visto, tra le diverse dinamiche che hanno animato la casa, anche un particolare rapporto tra le due opinioniste. Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, infatti, non sono mai andate d’amore e d’accordo. Pur cercando di collaborare e di avere un sereno rapporto tra colleghe, nel corso dei lunghi mesi di GF VIP non sono di certo mancate le frecciatine e le litigate anche pesanti, che hanno animato ogni puntata.

Per la nuova edizione, la coppia che scoppia è stata però smantellata e, al posto della Volpe, è arrivata Orietta Berti. Dal carattere più mite, si prevede che quest’anno le due opinioniste riusciranno ad andare più d’accordo, anche se con Sonia Bruganelli niente è mai facile da prevedere. Nelle ultime ore, però, Adriana Volpe ha voluto in qualche modo farsi sentire e inaugurare la nuova edizione del GF VIP, di cui è stata opinionista e concorrente.

Su Instagram, poco prima dell’inizio della prima puntata, ha scritto: “Un grande in bocca al lupo a tutti coloro che entreranno nella casa del GF Vip. È un’esperienza unica che vi porterete sempre nel cuore…“. Per la collega Sonia Bruganelli, però, ha riservato un commento particolare. I fan più attenti, infatti, hanno notato che la conduttrice oggi tornata in Rai a La Vita in Diretta ha messo like a un commento pungente, di un’utente Twitter: “Sonia Bruga che pensava di essersi liberata di Adriana Volpe e prendere la scena e invece si presenta Giulia Salemi…”.

Il gesto non è sfuggito e, secondo molti, è una vera e propria frecciata a Sonia Bruganelli. La moglie di Bonolis risponderà alla provocazione? Non ci resta che attendere.

