“tu-sei-matto!”:-proposta-indecente-per-elenoire-ferruzzi,-lei-lo-stronca-in-malo-modo-[video]

L’esplosiva Elenoire Ferruzzi respinge animosamente la proposta incredibile del compagno: la motivazione è tutta un programma…

Il reality per antonomasia è appena agli esordi della sua settima edizione e, dopo una serata inaugurale fastosa e serratissima, le prime dinamiche stanno già venendo a galla.

Tra i personaggi più esplosivi spicca senz’altro l’icona LGBTQ+ Elenoire Ferruzzi, fenomeno social e idolo della rete. Dopo i battibecchi in punta di fioretto con Sonia Bruganelli, da lei definita “una cessa presuntuosa con un porro sul labbro“, la prorompente trans rifila un sonoro due di picche ad un compagno di avventura. Di chi si tratta?

Elenoire Ferruzzi asfalta Antonino Spinalbese: “Io sono una star!”

La bombastica Elenoire non brilla certo per sobrietà: lunghe extensions a capelli e ciglia, unghie pendenti e mantenute come cristalli barocchi, la star del web ha fatto del look il suo tratto distintivo. Nella clip di presentazione aveva preventivamente dichiarato di essere disposta ad aiutare nelle faccende domestiche solo saltuariamente, come una gentile concessione all’operato dei compagni.

Eclettica e molto attenta all’aspetto, Elenoire si aggira tra le mura di casa con l’aria compassata di una diva di altri tempi, e lo dimostra anche nelle occasioni più banali. Durante una spaghettata aglio, olio e peperoncino notturna, alcuni superstiti del cast hanno valutato la possibilità di aprire assieme un locale. Nonostante l’idea avesse una matrice puramente goliardica, Elenoire si è immediatamente dissociata. Antonino Spinalbese ha gettato l’amo: “Apriamo tutti un ristorante!“. Lapidaria la replica della showgirl: “Io non ci lavoro, eh…“.

Antonino ha allora rilanciato: “In cassa, in cassa…“. Elenoire ha ulteriormente ribadito: “In cassa? Per carità! Tu sei matto! No, no, io compro e basta… Ci stai tu in cassa: io sono una star!“.

Antonino: “Apriamo tutti un ristorante”

Elenoire: “Io non ci lavoro eh”

Antonino: “In cassa”

Elenoire: “IN CASSA? PER CARITÁ, nono io compro e basta… Ci stai tu in cassa, IO SONO UNA STAR” La sto amando #gfvip pic.twitter.com/WDurMmWXfa — soleilandia ☀️ (@sisonokevin) September 20, 2022

Elenoire sembra aver le idee chiarissime: da molto tempo covava il desiderio di sfondare in TV grazie al “GF Vip”, e ha intenzione di costruirsi un futuro a 5 stelle. Chissà se il programma le consentirà una repentina scalata ai suoi ambiziosi obiettivi personali, o se le riserverà un futuro da meteorina…

