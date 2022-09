Test Logica | 3 strumenti musicali e 3 secondi: il test che ti farà impazzire

Questo Test Logica è per gli appassionati degli indovinelli. Sai suonare almeno uno strumento musicale? Non servirà a nulla se non ragioni!

Questo Test logica degli strumenti musicali è dedicato agli appassionati del genere e dovrai essere molto abile per risolverlo. Scopriamo insieme le regole per trovare la soluzione.

Per risolvere test e indovinelli occorre avere ben presente l’obiettivo. Come nella vita, non bisogna perdersi in ragionamenti inutili ma andare avanti dritto per la propria strada. Gli appassionati di Sudoku ed enigmistica, possono trascorrere molto tempo per tentare di completare la griglia di numeri o il cruciverba.

La concentrazione è molto importante. Prima di un esame all’università, alcuni studenti praticano yoga e si allenano con il respiro regolare che aiuta a rilassare. Questo è solo un piccolo passatempo che dovrà farti divertire e ragionare al tempo stesso. Niente panico dunque, fai un bel respiro e punta un countdown di 3 secondi. Ora osserva bene la figura in alto: ci sono l’arpa, il dombra e la chitarra. L’arpa ne ha 4, il dombra ne ha 6 mentre la chitarra ne ha 8, di cosa parliamo?

La soluzione del test logica

In tutti i test logica c’è un tempo limitato da rispettare e oggi avevi solo 3 secondi. Sei stato in grado di farcela? Alcune persone vanno immediatamente sotto stress quando sanno di avere poco tempo, magari tu ci sei riuscito alla grande. Vediamo insieme se hai trovato la soluzione corretta.

Torniamo ad osservare la figura in alto. Ci sono tre strumenti musicali a corda: arpa, dombra e chitarra. La domanda del test era strana: l’arpa ne ha 4, il dombra ne ha 6 mentre la chitarra ne ha 8, di cosa si parlava? Il 90% delle persone pensa subito al numero di corde ma logicamente non era possibile. Si trattava invece semplicemente del numero di lettere di ciascun nome dello strumento!

Sei caduto in trappola o hai risolto correttamente? Bastavano 3 secondi per un’intuizione immediata e se ce l’hai fatta, sei stato davvero brillante. Altrimenti, dovrai continuare ad allenarti, giocando con altri test. Potrai trovarne di tantissimi tipi e con diversi gradi di difficoltà, in bocca al lupo!

