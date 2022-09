Rompicapo Cervelloni | Una sequenza di numeri impossibili: risolvi in 7 secondi

Come te la caverai con questo Rompicapo cervelloni? Dovrai essere veloce, abile e avere la matematica nel sangue, vuoi provarci?

Se sei un cervellone è il momento di dimostrarlo! Con questo Rompicapo metterai alla prova tutte le tue abilità e dovrai essere velocissimo.

Molti test e rompicapo possono ingannare: sembrano complessi, eppure sono abbastanza semplici da risolvere se non ci si fa prendere dall’ansia dei 7 secondi a disposizione. Anche le menti più brillanti possono andare in panico con il tempo limitato.

Dovrai concentrarti e fare un bel respiro: c’è da contare parecchio. I numeri racchiudono il mondo della matematica che a scuola fa scappare tanti studenti. Se eri tra loro, oggi potrai dimostrare che non sei affatto una schiappa. Raggruppa un po’ di amici e sfidatevi con questo rompicapo, vedremo chi di voi sarà il migliore. Sei pronto a cominciare?

Osserva bene la figura in alto: come proseguirai la sequenza? Attenzione al tempo, fai partire il countdown di 7 secondi!

La soluzione del rompicapo cervelloni

Se sei arrivato fin qui, significa che ti piace trascorrere il tempo a risolvere indovinelli e quiz e forse hai già trovato la risposta giusta. Quando il nostro cervello è davanti al tentativo di risoluzione di un rompicapo può rifugiarsi in scorciatoie o trucchetti per trovare la soluzione. La nostra mente è una vera palestra da allenare ogni giorno. Gli indovinelli e i rompicapo sono un passatempo poco impegnativo, ma possono diventare molto complessi.

Vediamo insieme se hai trovato la soluzione corretta. La sequenza di numeri 5,6,4,7,3,8 nasconde una regola matematica ben precisa. A partire dal primo numero infatti si va avanti seguendo questa schema di addizione e sottrazione alternata: +1, –2, +3, –4, +5,–6. Perciò la soluzione corretta è 2 (8-6=2)!

Hai trovato questa regola complicata in 7 secondi? Allora sei davvero un cervelloni e i numeri sono il tuo pane a colazione. Se invece non ci sei riuscito, forse ti sarebbe bastato solo qualche secondo in più! Ora che sai la soluzione, puoi proporre questo gioco agli amici o ai parenti per testare se riusciranno a fare meglio di te. Buon divertimento!

The post Rompicapo Cervelloni | Una sequenza di numeri impossibili: risolvi in 7 secondi appeared first on Ck12 Giornale.