Raimondo Todaro, bufera sul prof di ballo | “Non c’è limite al peggio!”: e l’alunno mette like

Amici22 è iniziato da una sola settimana, eppure infuriano già le polemiche. Per Raimondo Todaro, in particolare, la situazione si fa amara

La nuova edizione di Amici di Maria de Filippi ha preso il via domenica 18 settembre con la formazione della nuova classe. Il talent show di Canale5 ha voluto rinnovarsi internamente, proponendo due nuovi insegnanti. Arisa, un gradito ritorno, ha preso il posto della radiofonica Anna Pettinelli. Emanuel Lo, invece, ha sostituito Veronica Peparini, che dopo tantissimi anni ha lasciato la trasmissione.

Già nei primi giorni dopo l’inizio, però, per Raimondo Todaro è successa una vicenda davvero poco piacevole. Ciò che ha detto ha scatenato una bufera e il gesto dell’alunno non fa che alimentarla: è già caos.

Raimondo Todaro nel mirino delle critiche, anche dell’alunno

Uno dei ballerini che sono riusciti ad entrare nella scuola di Amici di Maria de Filippi è Gianmarco Petrelli, scelto da Alessandra Celentano. Sebbene siamo solo all’inizio del programma e nei prossimi mesi la classe potrebbe cambiare enormemente, al momento riuscire a ottenere un “sì” per il banco è già un’enorme conquista e Gianmarco ci è riuscito, ottenendolo proprio dalla professoressa più severa e più temuta.

Al momento della sua valutazione, Emanuel Lo e Raimondo Todaro hanno scartato il ballerino e Todaro in particolare l’ha definito “troppo sporco“ nel ballare. Immediatamente, su Twitter si è scatenato l’inferno contro il maestro di ballo latino americano soprattutto in merito a un suo ex concorrente della scorsa edizione, Christian Stefanelli, chiamato da alcuni “hater” su Twitter “pollo“:

Con che coraggio Raimondo dice a Gianmarco che lo trova sporco quando lo scorso anno ha dato il banco al pollo?!.. non c’è mai limite al peggio con quest’uomo #Amici22 — Je 🌙 (@Obriensgirl__) September 19, 2022

Questo pensiero è largamente condiviso dai telespettatori e infatti non è l’unico di questo tenore. I fan più attenti, però, hanno notato che anche il ballerino Gianmarco Petrelli la pensa così: andando sul suo profilo Twitter, nella sezione dei “mi piace”, si nota che anche lui ha messo il like a diversi post di questo genere. Il gesto apre quindi diversi scenari che coinvolgono non solo Gianmarco e Raimondo Todaro, ma anche l’ex concorrente Christian: il ballerino di Todaro risponderà a queste critiche ricevute dai telespettatori e dagli attuali concorrenti? Non ci resta che aspettare e vedere come evolverà la situazione.

