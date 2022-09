Rai1, li demolisce in diretta | “Avete la lingua biforcuta”: uno sfogo micidiale [VIDEO]

All’inaugurazione della nuova edizione, un amatissimo programma di Rai1 ha voluto lanciare parole velenose proprio contro di loro. Ne ha per tutti

Anche per Rai1, domenica 18 settembre è ufficialmente iniziata la stagione invernale. Con l’arrivo di Mara Venier e la sua Domenica In e Francesca Fialdini a Da Noi, a Ruota Libera il pomeriggio della domenica di Rai1 ha preso forma, con poche novità e grandi ritorni. La sfida con Canale5 è agguerrita anche per il 2022/2023, poiché il competitor propone prima Amici, dalle 14 alle 16 e poi Verissimo.

Nel corso della puntata d’apertura della nuova stagione di uno dei programmi cardine della domenica di Rai1, però, la conduttrice ha voluto affilare la lama. Le sue parole sono pesantissime e rivelano una realtà diversa da ciò che pensano: l’ha detto in diretta.

Rai1, Francesca Fialdini li demolisce

Uno dei pilastri della domenica pomeriggio è “Da Noi, a Ruota Libera” con Francesca Fialdini. L’iconica conduttrice, ironica e capace di parlare di sé senza annoiare e senza essere troppo autoreferenziale, conduce ormai da anni questa trasmissione. Qui, invita diversi protagonisti della tv del momento (ma non solo) e li guida attraverso un viaggio nella propria vita e nella propria carriera, aiutandoli a raccontare di sé e delle proprie emozioni.

Nel corso della prima puntata, Francesca Fialdini si è mostrata in un modo più che mai “aggressivo”. Una delle ospiti del nuovo inizio è infatti Elisa Isoardi, conduttrice da diversi anni lontana dalla televisione che, nella stagione 2022/2023 vede un ritorno in TV con “Vorrei dirti che”, ogni domenica alle ore 15 su Rai2. Per lei non sono stati anni facili e, dalla chiusura della Prova del Cuoco in poi, ha sempre fatto fatica a riconoscersi in nuovi progetti.

La Fialdini, quindi, ha voluto invitarla nella sua trasmissione proprio per inaugurare questo grande ritorno e per farle il suo in bocca al lupo. I giornalisti, però, si son fin da subito espressi dubbiosi in merito a questa ospitata: le due, infatti, saranno “avversarie” di fascia oraria, poiché una sarà su Rai1 e l’altra, nello stesso momento, su Rai2. Francesca Fialdini, però, non ha voluto sentire ragioni e si è sfogata in modo duro:

“Avete sempre la lingua biforcuta” ha detto. “Elisa è qua perché è brava e se io ho il piacere di ospitarla, la ospito!“: parole che risuonano come lame e che inaugurano una stagione di “Da Noi, a Ruota Libera” che si preannuncia piccante.

