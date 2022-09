Oroscopo Paolo Fox di venerdì 23 settembre: giornata al top per amici e sentimenti. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Da un punto di vista mondano o materiale, oggi sarà un buon giorno per te e potrai superare facilmente gli ostacoli che potrebbero ostacolarti. Tuttavia, con maggiore intensità rispetto ad altre volte, avrai la mente concentrata sulla vita intima e sulle questioni familiari, dove dovrai risolvere un problema.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Gli influssi favorevoli delle stelle ti porteranno un giorno felice e fortunato, buono per il lavoro e le cose materiali, dove tutto andrà come desideri o pianifichi, ma un giorno molto felice ti aspetta nella sfera familiare o nella tua vita sentimentale. Ottimo per iniziare qualsiasi relazione d’amore o di amicizia.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – La giornata ti sarà favorevole ma allo stesso tempo emotivamente instabile o mutevole. Ma sebbene tu abbia i pianeti ben organizzati, tuttavia, devi essere prudente in tutto ciò che riguarda il denaro, gli affari e in ogni tipo di iniziativa finanziaria. Anche se alla fine c’è un problema te ne renderai conto.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – È un giorno fortunato per te perché riuscirai a risolvere, o nel tuo caso deviare, qualche problema lavorativo o finanziario che nel tempo potrebbe averti causato non poche difficoltà. È un giorno di buone notizie in relazione a questioni materiali e denaro. Ora le stelle ti favoriscono e i tuoi problemi saranno risolti.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Oggi vedrai molto chiaramente l’obiettivo che vuoi raggiungere e allo stesso tempo ti sarà chiaro come raggiungerlo o su quale aiuto potrai contare. È un grande momento per te in questo giorno in cui anche la Luna sarà in Leone e grazie a questo potrai godere di una grande intuizione e vedere chiaramente l’orizzonte.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Anche se molte volte attraversi brutti momenti e vedi come gli altri vengono esaltati mentre sei retrocesso, non dubitare che la vita ti renderà giustizia, e non importa se ci vuole poco o molto tempo, perché alla fine i tuoi meriti sarà riconosciuto. , e probabilmente oggi ne hai un piccolo assaggio.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Oggi non sarà il tuo giorno migliore, ti aspettano tanti problemi insieme a questioni complicate o persone che ti lanciano sassi, volontariamente o involontariamente. Ma non dovresti preoccuparti perché sarai anche più intelligente e più abile che mai e saprai come comportarti con grande successo in mezzo a quel sottobosco.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Le stelle ti proteggono e ti aiutano in questo momento, e grazie a questo, oggi supererai con successo un gran numero di lotte e difficoltà, sia sul posto di lavoro che nella tua vita intima, e anche la seconda metà della giornata sarà meglio del primo. Ma sarà anche un’ottima giornata se devi viaggiare.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – A volte siamo costretti a fare grandi sacrifici o rinunciare a cose importanti per le persone che amiamo di più, e qualcosa del genere ti accadrà oggi. Nonostante tutto, sarà una buona giornata per te e le cose andranno come ti aspetti o come vorresti, sia in materia di lavoro che anche in quelle più personali.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Ti aspetta un giorno molto importante in relazione al lavoro, devi prendere una decisione importante che può portarti molto successo o elevazione, ma per questo dovrai scegliere tra due percorsi o due opzioni che sembrano praticamente uguali. Non dovresti preoccuparti perché alla fine scoprirai qual è la strada giusta.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Oggi ti aspetta una giornata difficile o qualcosa di malinconico, forse perché starai male o se no, perché le persone intorno a te saranno quelle che si sentiranno male e ti trasmetteranno quell’energia negativa. Tutto questo ti porterà a pensare che devi dare una svolta o una svolta alla tua vita per poterti liberare da numerosi legami.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – La tranquillità della casa potrebbe essere alterata, bisogna stare attenti alle discussioni domestiche perché si rischiano facilmente di perdere i nervi o il proprio partner o una delle persone con cui si vive potrebbe perderli. Oggi bisogna stare più attenti rispetto ad altre volte perché i pianeti favoriscono situazioni un po’ violente.

