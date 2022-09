Oroscopo Branko di venerdì 23 settembre: giornata ideale per relax e famiglia. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Oggi sarà un giorno in cui dovresti evitare di correre per evitare di commettere grandi errori. Sentirai la tua sensibilità in superficie ed è necessario che tu raggiunga accordi con i familiari e nella professione. SENTIMENTI: Sarà un giorno in cui dovresti incoraggiarti e bilanciare il tempo tra casa e le tue attività. AZIONE: è una giornata in cui il tuo equilibrio e la tua cordialità delizieranno i tuoi incontri e rapporti con gli altri. Evita di correre. FORTUNE: è una giornata in cui potrai finire le questioni in sospeso con ingegno e agilità. Usa il tuo intuito.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Oggi è un giorno in cui sarà molto fortunato per te usare il tuo ingegno per convincere gli altri e mostrare anche la tua arte creativa e la tua sensibilità in materia professionale ed economica. SENTIMENTI: Sarà un giorno in cui sarai in grado di mantenere l’idealismo nelle tue attività e usare la tua creatività in modo sensato. AZIONE: è una giornata in cui devi convincere con la tua espressione verbale e simpatia di ciò che vuoi ottenere. FORTUNA: sentirai che i tuoi progetti hanno bisogno delle basi di risorse condivise per organizzare tutto con precisione.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – È un giorno in cui puoi gettare le basi della famiglia e tenere conversazioni congiunte per concordare l’uso delle risorse condivise. Mantieni un equilibrio tra risparmio e spesa. SENTIMENTI: È un giorno in cui è necessario che il tuo umore sia alto quando prepari le finanze e gli investimenti. AZIONE: è una giornata in cui si può organizzare un consenso familiare per organizzare le finanze e l’utilizzo del risparmio. FORTUNE: è una giornata in cui potrai accedere al tuo dinamismo e ai traguardi fiduciosi che hai tra le mani.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Oggi dovrai mantenere alto il morale per evitare declini emotivi o alti e bassi. Svolgi i tuoi affari con calma ed evitando la fretta. I tuoi ideali saranno straordinari. SENTIMENTI: oggi è il momento di mantenere alta la responsabilità e il morale di fronte ad accordi e accordi con gli altri. AZIONE: è importante che la tua capacità di avviare e moderare le tue azioni ti aiuti a ottenere le grandi idee che ti ribollono nella testa. FORTUNE: sarà un giorno in cui i tuoi ideali saranno sensibili e aiuteranno le persone che hanno bisogno delle tue attenzioni e del tuo affetto.

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Oggi sarà una giornata in cui si potranno concludere le questioni scadute legate all’economia e al risparmio. La tua sensibilità ti aiuterà a prestare attenzione a coloro che hanno bisogno di te. I tuoi progetti devono essere vantaggiosi per tutti. SENTIMENTI: È il momento in cui la tua sensibilità ti aiuta a prenderti cura delle persone che la pensano allo stesso modo che hanno bisogno di te. AZIONE: questo è il momento in cui dovresti lasciarti trasportare dall’intuizione e convincere gli altri dei tuoi progetti professionali. FORTUNE: È un momento in cui dovrai gestire la tua sensibilità e i tuoi progetti in modo ottimista per ottenere benefici per tutti.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – È un momento per comunicare con gli altri in modo piacevole e discutere i piani in comune con altre persone. La tua gioia sarà necessaria per godere di ciò che la vita ti offre. È tempo di avere più vita sociale. SENTIMENTI: oggi è un giorno per mantenere i tuoi progetti con dinamismo e grande sensibilità. AZIONE: noterete che è un giorno per dare forma ai progetti e intraprendere nuove strade con pazienza e sicurezza. FORTUNE: devi godere di libertà e dinamismo nella tua vita sociale e negli incontri con amici fidati.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Oggi è un giorno in cui la tua sensibilità ti aiuterà a concentrarti sui tuoi obiettivi. Se includi persone che hanno bisogno di te in loro, sarà vantaggioso per tutti. Concentrati sulla casa e sulla famiglia. SENTIMENTI: È un momento per mantenere la fiducia con i parenti stretti per organizzare obiettivi comuni. AZIONE: oggi è un giorno in cui la tua missione sarà quella di chiudere questioni di vecchia data e iniziare nuovi traguardi con grande fiducia. FORTUNE: È un giorno per mantenere l’idealismo e la tua generosità con le persone vicine che hanno bisogno di te.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Oggi sarà un giorno per mantenere il tuo idealismo negli obiettivi che ti sei prefissato da tempo. Evita lo scoraggiamento e calcola le risorse di cui hai bisogno nei tuoi piani. Per fare questo, usa la tua immaginazione e creatività. SENTIMENTI: È importante che tu mantenga i tuoi ideali nonostante le contingenze contro di te. Tutto dipenderà dal tuo umore. AZIONE: è una giornata in cui le tue amicizie e l’idealismo di tutte le persone coinvolte ti aiuteranno a “dare il tuo petto”. FORTUNE: È un giorno in cui proverai gioia e ottimismo per i tuoi investimenti e le tue finanze.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Sei in un momento per pianificare le risorse necessarie per raggiungere i tuoi obiettivi. I piani saranno positivi con persone fidate. Evita di pensare troppo alle finanze. SENTIMENTI: è una giornata per organizzare i propri beni e valori con le persone coinvolte in modo generoso ed equo. AZIONE: sarà una giornata in cui la tua vita sociale accelererà e dovrai raggiungere accordi sui beni comuni. FORTUNE: è un momento in cui puoi unire i piani familiari ad amici fidati e ottenere vantaggi per tutti.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Siete in una giornata in cui potrete programmare qualche viaggio necessario per questioni di società e patti. Il tuo altruismo sarà importante e dovrai ascoltare le persone che hanno bisogno di te. SENTIMENTI: oggi potrai goderti progetti comuni con persone di cui ti fidi e che ti incoraggiano a vicenda. AZIONE: è un giorno per mantenere il tuo idealismo e l’idea di viaggiare e agire con calma e parsimonia. FORTUNE: è un giorno per ampliare le tue idee e proiettarle nella tua professione in modo favorevole e benefico.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Oggi puoi aiutare le persone a te vicine facendo piani vantaggiosi per tutti. La tua sensibilità sarà importante e ti sentirai con più compagnia. Calcola bene le risorse necessarie per realizzare i tuoi piani. SENTIMENTI: è un giorno per mettere ordine nelle tue faccende professionali e aiutare le persone che hanno bisogno del tuo sostegno e affetto. AZIONE: è un momento per mantenere la fiducia nelle persone a te vicine che hanno bisogno della tua generosità e organizzare i tuoi beni, pensando a loro. FORTUNE: è un giorno in cui i tuoi accordi economici con il tuo partner e persone di fiducia saranno la più grande occupazione.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Oggi è altamente raccomandato combinare simpatia e patti con persone che la pensano allo stesso modo. Le vostre iniziative saranno basate sulla famiglia. Tutto l’affetto che ricevete dovrebbe anche essere offerto per provare maggiore pienezza e incoraggiamento. SENTIMENTI: oggi sarà una giornata in cui i tuoi progetti dipenderanno dal consenso con i soggetti coinvolti e/o con il tuo partner. AZIONE: È un momento per godersi nuove avventure con persone che la pensano allo stesso modo o un giorno ideale per romanticismo e conversazioni piacevoli.FORTUNE: potrai mantenere il tuo dinamismo e la capacità di allietare la giornata delle persone di fiducia a te vicine.

