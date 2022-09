oroscopo-branko-del-weekend-24-e-25-settembre:-le-stelle-su-soldi,-amore,-lavoro-e-salute

Oroscopo Branko del weekend 24 e 25 settembre: le stelle su amore e fortuna. Ogni venerdì sera trovate le previsioni del weekend di Branko, l’astrologo più famoso d’Italia, su amore, lavoro, salute e fortuna di tutti i segni zodiacali.

Ariete – Approfitta dell’ultimo giorno di sole nella tua zona di lavoro per agire con più energia e rafforzare la tua posizione. I negoziati andranno bene, ma alcune risposte potrebbero essere ritardate con Mercurio retrogrado. Guadagna tempo per pensare a nuove proposte e chiarire i dubbi. Le comunicazioni saranno accelerate. Ascolta i consigli di amici esperti e prendi decisioni con calma, poiché i dettagli contano.

Toro – Risolvi gli affari dei bambini o poni fine a una causa del passato. Le risposte al lavoro possono essere ritardate con Mercurio retrogrado. Quindi cogli l’occasione per organizzare le tue cose e ripensare alla tua routine. La salute e la famiglia verranno prima di tutto. Pianifica il tempo per prenderti cura degli interessi personali e del benessere. Nel menu entreranno anche le delusioni: stai lontano dalle persone confuse e concentrati sui tuoi progetti.

Gemelli – Completa la casa, la vita familiare e crea un ambiente piacevole intorno ad essa. Lo stile di vita migliorerà con nuovi standard di comfort e diversi piaceri. Questo sarà un buon momento per ripensare la vita e rinnovare i concetti. La notte sarà vivace e divertente in amore. Conversazioni sensibili e affettuose alimenteranno il cuore di speranza. Annota idee per nuovi progetti.

Cancro – Le prospettive positive nell’area finanziaria manterranno la tranquillità. Aspettati risultati sorprendenti nelle attività di oggi e apri una porta di carriera. La giornata porterà opportunità di crescita professionale e maggiore mobilità. Recupera le conoscenze del passato e condividi le esperienze in un nuovo gruppo. Insegna, impara e fai la differenza con gesti di solidarietà.

Leone – Approfitta della Luna che attraversa il tuo segno per prenderti cura di te con affetto, valutare i sogni e prestare attenzione a chi ami. Le amicizie a lungo termine sosterranno i tuoi progetti. Le emozioni saranno al limite. Quindi scegli le aziende con discrezione ed evita seccature. Questo sarà un buon momento per entrare in contatto con i propri cari da lontano, pianificare viaggi e arricchire il proprio background culturale.

Vergine – Approfitta dell’ultimo giorno del passaggio del Sole attraverso il tuo segno per prendere decisioni sul futuro. Si illumineranno percorsi di maggiore realizzazione personale e professionale. I cambiamenti saranno positivi in ​​questa fase. Segui i consigli dei sogni e attendi traguardi che consolideranno la tua carriera. Una salute più fragile richiederà momenti di relax e riformulazione di routine. Dedica più tempo alla cura di te stesso.

Bilancia – Saranno aperti collegamenti internazionali o collegamenti con i propri cari da un’altra località. Prendere iniziative e ridurre le distanze nelle relazioni. La giornata porterà inviti motivanti: pianificare un viaggio in anticipo e fare spazio a nuove esperienze. L’ingresso del Sole nel tuo segno in questa notte illuminerà i percorsi di sviluppo e di maggiore realizzazione personale. Ripensare gli obiettivi.

Scorpione – Ripulisci i tuoi pasticci, cambia il tuo atteggiamento con la famiglia e prendi decisioni di vita. Sarai in grado di annullare le confusioni, alleggerire le relazioni, pensare collettivamente e scommettere su una maggiore apertura sociale. Nuovi piani per il futuro insieme e carriera porteranno motivazione. Lancia un progetto innovativo o unisciti a un gruppo eccitante e guadagna popolarità. Il lavoro e la salute richiederanno disciplina e organizzazione.

Sagittario – Un eccesso di presunzione può prevalere su altri aspetti positivi della tua personalità. Non rendere chiara la tua superiorità e cerca di rivalutare di più con i tuoi coetanei. Sul piano sentimentale, forse sorge qualche disaccordo. Qualcuno del tuo passato potrebbe tornare nella tua vita con l’intenzione di recuperare il tempo perduto. Non sei la stessa persona e nemmeno lei, quindi dovresti cercare di capire la sua situazione attuale e non lasciarti trasportare da idee preconcette. Sei avvisato. Amore : dovrai fare uno sforzo di comprensione affettiva. Soldi : Grazie alla sua perseveranza e astuzia, non è a corto di soldi. Lavoro : Dimostrerai il tuo valore ai tuoi superiori. Salute : perfetto stato mentale e fisico.

Capricorno – Sii realistico quando pianifichi il tuo lavoro e non vuoi coprire più di quanto tu possa realmente fare. Forse sarebbe conveniente per lui vivere una vita più sana e non abusare di certi cibi non redditizi. A livello affettivo, cerca di essere più coerente con i tuoi sentimenti. Quando ti annoi, tendi a essere piuttosto sopraffatto perché hai la sensazione di sprecare il tuo tempo prezioso. Devi trovare attività che trovi gratificanti e circondarti di persone stimolanti che tirano fuori il meglio di te. Soprattutto, cerca di divertirti. Amore : metti i piedi per terra nella tua vita personale. Denaro : puoi giocare un po’ di soldi alla lotteria. Lavoro : eventi decisivi per la tua carriera professionale. Salute : Non lasciare che i giorni passino senza andare ai controlli.

Acquario – Il tuo umore sarà variabile, passando dall’eccessivo ottimismo alla totale apatia. Se non riesci a bilanciarlo, evita di prendere decisioni. Il tuo partner sarà un ottimo supporto per te. È giunto il momento per te di dire no a quelle situazioni che ti stressano, alle aziende che non ti interessano, a tutto ciò che ti impedisce di evolvere, sia a livello personale che professionale. Trova il tuo posto nel mondo e sicuramente finirai per trovarlo Amore : probabilmente devi risolvere alcuni conflitti familiari. Denaro : potresti vincere una lotteria, divertiti. Lavoro : professionalmente, riceverai supporto da tutti. Salute : dormi almeno otto ore.

Pesci – Cerca di essere ordinato nel tuo lavoro e di avere tutto sotto controllo o potresti essere sopraffatto. Se vai a fare shopping, fai attenzione a non perdere nulla o ad essere approvato un falso affare. A livello affettivo vi sentirete pienamente soddisfatti. I viaggi servono per allontanarti dalla tua realtà presente e iniziare a sognare un futuro migliore. Aiutano ad aprire la tua mente e chiarire le tue idee riguardo ai tuoi scopi e alle tue preoccupazioni. Non farebbe male se ti prendessi una vacanza e scappassi. Amore : Non abbandonare, in nessun momento, il tuo aspetto fisico. Denaro : otterrai vantaggi inaspettati. Lavoro : contribuirai professionalmente con creatività e ingegno. Salute : concentra bene la tua energia vitale e incanala il tuo potenziale.

