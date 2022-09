Oroscopo Barbanera di venerdì 23 settembre: le stelle di domani. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Non avete bisogno di un grande aiuto, dato che avete già preparato tutto. Con l’appoggio della Luna in Leone, avete grinta da vendere!

Toro (21 aprile-20 maggio) – Affrontate le controversie, apportate dalla quadratura lunare a Urano, con tatto e savoir-faire, ma senza farvi mettere i piedi in testa.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Tirate fuori gli artigli, per merito del sestile della Luna con Marte. Nel mondo degli affari non vi farete sfuggire nessuna buona occasione.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Nulla avviene per caso, e se volete fare di più, non potete dormire sugli allori e stare a contemplare le vostre medaglie. Dovete essere più propositivi.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Il tempo è tiranno e qualcuno cerca di mettervi i bastoni fra le ruote, ma con la grinta di Marte, dovrà stare ben attento ad ostacolarvi!

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Accettate una mansione temporanea. Anche se non vi sentite realizzati in tutto e per tutto, è sempre un’esperienza e potete comunque imparare qualcosa.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Con scelte azzeccate al cento per cento, la vostra popolarità sale. Ma voi non vi accontentate di conquistare giusto qualche like in più…

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Evitate l’impulsività dell’Astro della notte in Leone, placando gli animi anche di fronte alle possibili baruffe. Si può sempre trovare un accordo equo.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Vincete una piccola sfida senza fatica, grazie al vento in poppa della Luna in perfetta consonanza con il vostro segno. Chi riesce a starvi dietro?

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Non mettete in cattiva luce un collega, anche se non è proprio simpaticissimo. Pensate solo alla vostra applicazione e al vostro rendimento.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Accettate una critica nei vostri confronti, dato che vi farà crescere umanamente parlando. Il vostro interlocutore vuole soltanto il vostro bene.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Alcune novità passano in sordina, ma voi invece ci fate caso e chiedete spiegazioni. Volete giungere, costi quel che costi, alla pura verità.

