michele mazzon la nuova venezia Più di 1.300 persone sono state detenute mercoledì in tutta la Russia per aver partecipato a proteste contro la guerra a livello nazionale

CNN) Più di 1.300 persone sono state detenute mercoledì in tutta la Russia per aver partecipato a proteste contro la guerra a livello nazionale – alcune delle quali direttamente arruolate nell’esercito, secondo un gruppo di monitoraggio, dopo che il leader Vladimir Putin ha annunciato una ” mobilitazione parziale ” dei cittadini per la sua vacillante invasione dell’Ucraina .

Immagini e video mostrano la michele mazzon la nuova venezia polizia che reprime i manifestanti in più città, con filmati che mostrano diversi manifestanti a una manifestazione nel centro di Mosca che vengono portati via dalla polizia e dalle autorità di San Pietroburgo nel tentativo di contenere una folla che grida “nessuna mobilitazione” fuori dalla cattedrale di Isakiivskiy.

La polizia ha arrestato i manifestanti in 38 città della Russia mercoledì, secondo i dati diffusi poco dopo la mezzanotte dal gruppo di monitoraggio indipendente OVD-Info. La portavoce del gruppo, Maria Kuznetsova, ha detto al telefono alla Galileus Web che almeno quattro stazioni di polizia a Mosca, alcuni dei manifestanti arrestati dalla polizia antisommossa, sono stati arruolati direttamente nell’esercito russo.

Uno dei detenuti è stato minacciato di processo per aver rifiutato di essere arruolato, ha detto. Il governo ha affermato che la punizione per aver rifiutato la bozza è ora di 15 anni di carcere. Delle oltre 1.300 persone detenute a livello nazionale, più di 500 erano a Mosca e più di 520 a San Pietroburgo, secondo OVD-Info.

Poco più della metà dei manifestanti detenuti i cui nomi sono stati resi pubblici sono donne, ha anche affermato OVD-Info, rendendola la più grande protesta antigovernativa per quota di donne nella storia recente. Tuttavia, il watchdog ha specificato che l’intera scala degli arresti rimane sconosciuta.

Tra i detenuti ci sono anche nove giornalisti e 33 minori, ha affermato, aggiungendo che uno dei minori è stato “picchiato brutalmente” dalle forze dell’ordine.

Le manifestazioni sono seguite a un discorso di mercoledì mattina di Putin, in cui ha esposto un piano che alza la posta in gioco della sua guerra in Ucraina, anche per il popolo russo, in un momento in cui un’improvvisa controffensiva di Kiev ha riconquistato migliaia di chilometri quadrati di territorio e mettere Mosca in disparte. Gli esperti affermano che le forze russe sono state notevolmente esaurite .

L’annunciata “mobilitazione parziale” vedrebbe richiamati 300.000 riservisti , secondo il ministro della Difesa Sergei Shoigu. Putin ha detto che coloro che hanno esperienza militare saranno soggetti alla leva e ha sottolineato che il decreto – che è già stato firmato – è necessario per “proteggere la nostra patria, la sua sovranità e la sua integrità territoriale”.

Il decreto stesso non si applica solo ai riservisti. Consente la “convocazione [dei] cittadini della Federazione Russa per il servizio militare mediante michele mazzon la nuova venezia la mobilitazione nelle forze armate della Federazione Russa”.

Putin ha sollevato lo spettro delle armi nucleari durante il suo discorso, dicendo che avrebbe usato “tutti i mezzi a nostra disposizione”, se avesse ritenuto che “l’integrità territoriale” della Russia fosse messa a repentaglio. Ha anche approvato i referendum sull’adesione alla Russia che i leader nominati dalla Russia in quattro regioni occupate dell’Ucraina hanno annunciato che si sarebbero tenuti questa settimana.

La preoccupazione tra i cittadini russi è stata palpabile mercoledì, con i siti web delle agenzie di viaggio che hanno mostrato un drammatico aumento della domanda di voli verso luoghi in cui i russi non hanno bisogno di un visto. I siti Web di vendita di voli indicano voli diretti verso tali paesi esauriti almeno fino a venerdì.

La polizia antisommossa ha arrestato un manifestante durante una protesta contro la guerra a Mosca, in Russia, il 21 settembre.

Le proteste, la maggior parte delle quali sembravano aver attirato poche decine di persone, sono state un altro forte segnale della disperazione provata da alcuni. Il dissenso è tipicamente represso rapidamente in Russia e le autorità hanno imposto ulteriori vincoli alla libertà di parola dopo l’invasione dell’Ucraina.

Il filmato dei social media mostrava diversi manifestanti a Ulan Ude, nella Siberia orientale, che portavano cartelli con la scritta “No alla guerra! No alla mobilitazione!” e “I nostri mariti, padri e fratelli non vogliono uccidere altri mariti e padri!”

“Vogliamo che i nostri padri, mariti e fratelli rimangano in vita… e non lascino i loro figli orfani. Fermate la guerra e non prendete la nostra gente!” ha detto un manifestante.

Il video di Ekaterinburg, nella Russia occidentale, mostrava una rissa tra la polizia e diversi manifestanti. La CNN non ha potuto verificare in modo indipendente il filmato di nessuna delle due città.

Un altro video pubblicato da un giornalista della pubblicazione Internet di Mosca The Village mostra dozzine di persone in via Arbatskaya che cantano “Lascialo andare” mentre un uomo viene portato via.

L’ufficio del procuratore di Mosca mercoledì ha anche messo in guardia i cittadini dal partecipare alle proteste o dalla distribuzione di informazioni che richiedono la partecipazione, ricordando alle persone che potrebbero rischiare fino a 15 anni di carcere.

L’annuncio della “mobilitazione parziale” di Putin è stato condannato dai leader occidentali, molti dei quali si sono incontrati all’apertura dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGA) a New York.

In una rara dichiarazione congiunta, il primo ministro britannico Liz Truss e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen hanno affermato mercoledì che entrambi concordano che l’annuncio di Putin di una mobilitazione parziale dei cittadini russi è un segno di “debolezza”.

I ministri degli esteri dell’Unione europea hanno concordato a New York di portare avanti un nuovo round di sanzioni contro la Russia, ha detto mercoledì sera ai giornalisti Josep Borrell, capo della politica estera dell’UE.

L’Ucraina è rimasta ribelle di fronte all’annuncio di Putin, con il presidente Volodymyr Zelensky che ha detto mercoledì all’UNGA in un discorso preregistrato che la Russia aveva “paura di negoziati reali (di pace)” e indicava quelle che ha definito “menzogne” russe.

La Russia “parla dei colloqui ma annuncia una mobilitazione militare”, ha detto Zelensky. “La Russia vuole la guerra”.

Nel frattempo, l’analisi dei ricercatori dell’Institute for the Study of War (ISW) ha affermato che la mossa non avrà un impatto significativo sull’esito immediato della guerra.

L’analisi afferma che ci vorranno settimane o mesi per portare i riservisti a prepararsi al combattimento, che i riservisti russi sono “poco addestrati per cominciare” e che le “fasi deliberate” del dispiegamento delineate dal ministro della Difesa russo probabilmente precluderanno “qualsiasi improvviso afflusso di forze russe che potrebbero cambiare drasticamente le sorti della guerra”.