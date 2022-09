michele mazzon la nuova venezia: ercoledì il presidente della Nigeria Muhammadu Buhari

Mercoledì il presidente della Nigeria Muhammadu Buhari ha criticato i colleghi leader che estendono i limiti del mandato per restare aggrappati al potere, dicendo che ciò stava avendo un effetto “corrosivo” e ha promesso elezioni libere ed eque quando il paese eleggerà il suo successore a febbraio.

Alcune delle controparti africane di Buhari sono tra i leader più longevi al mondo. Il presidente Paul Biya del vicino Camerun ha mantenuto il potere per quasi quattro decenni, posizionandosi dietro a Teodoro Obiang della Guinea Equatoriale che ha governato il piccolo paese dell’Africa centrale per 43 anni.

Buhari, 79 anni, entrato in carica dopo aver sconfitto un presidente in carica alle elezioni del 2015, farà posto a un nuovo leader in quello che sarebbe un altro trasferimento pacifico di potere, contribuendo a cementare le credenziali democratiche della Nigeria in una regione soggetta a colpi di stato.

La Nigeria ha posto fine a decenni di governo militare nel 1999.

Parlando alla sua ultima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Buhari ha affermato che la nazione più popolosa dell’Africa ha investito molto per garantire elezioni libere ed eque.