“mi-fa-pena!”:-sara-manfuso-esagera-di-brutto,-dopo-il-bacio-lo-accoltella

L’opinionista Sara Manfuso colpisce alle spalle il compagno, le confidenze a tarda notte rivelano quello che pensa davvero.

La nuova edizione del “GF Vip” è stata varata da una manciata di ore e le personalità più incisive stanno gi emergendo nel cast prescelto. Dopo l’iscrizione al PD e gli studi all’Università, Sara Manfuso ha scelto di mettersi alla prova in ambito puramente ludico e popolare.

Prezzemolina e opinionista in diversi programmi di Mediaset e La7, la giovane Sara ha dichiarato nella clip di presentazione di spiccare più per il cervello di prim’ordine, che per l’avvenenza fisica. Sin dal suo ingresso nella casa di Cinecittà, l’opinionista da scandagliato i compagni con attenzione e curiosità, studiandoli meticolosamente. Alcune frasi da lei pronunciate nella notte hanno scatenato un vero e proprio polverone: il l web ha alzato gli scudi in difesa del giornalista Attilio Romita.

Sara Manfuso spara a zero su Attilio Romita: la reazione non si fa attendere

Il battesimo del fuoco nel reality di Canale 5, per Sara Manfuso è stato segnato da uno scherzo improvvisato. La triade composta da Pamela Prati, Elenoire Ferruzzi e Patrizia Rossetti l’ha infatti prescelta assieme al giornalista Attilio Romita per inaugurare il primo bacio televisivo in piscina. I due hanno dato quindi adito ad un animato siparietto in diretta, con tanto di fughe e inseguimenti:

Il contesto del bacio, stampato castamente dal mezzobusto RAI all’opinionista, era puramente goliardico, ma in seguito ha recato strascichi imprevedibili. Durante una chiacchierata notturna con Alberto De Pisis, infatti, Sara Manfuso ha dedicato frecciatine l mielveleno allo storico giornalista. Alberto nello specifico stava commentando la forma fisica di Attilio Romita: “Attilio per la sua età ha un fisico sportivo!“. E, in effetti, il giornalista si dedica scrupolosamente a un quotidiano training ginnico, dopo il risveglio.

Sara Manfuso ha replicato: “Si, fisico da sportivo decaduto…“, per poi aggiungere: “Mi fa pena… (…) Io dirò che lo nomino per salvarlo da sé stesso, sua figlia mia ringrazierà!“. Il pubblico nottambulo del “GF Vip 7” è immediatamente insorto in difesa del navigato giornalista, e l’opinionista rischia un tracollo repentino di consensi.

E ancora:

Alberto: “Attilio per la sua età ha un fisico sportivo”

Sara Manfuso pagherà cara questa sua defezione? Lo scopriremo presto, in sede di nominations…

