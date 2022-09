luca-argentero,-rivelazione-preoccupante-su-doc:-lo-spoiler-allarma-i-fan

L’amatissimo attore si è lasciato andare a una dichiarazione molto pesante. Luca Argentero lo ammette: non accadrà presto

Negli ultimi anni, Luca Argentero è riuscito a costruire su di sé una serie di ruoli profondi e enigmatici, capaci di portare alla luce tutte le sue qualità attoriali. Uno su tutti è quello di Andrea Fanti in “Doc – Nelle tue Mani“, la serie tv che ha sbancato ogni record di medical drama sulla Rai. La fiction ha infatti raggiunto un numero incredibile di telespettatori e, oltre a lui, ha messo in risalto anche altri attori italiani, come Matilde Gioli, Gianmarco Saurino e Pierpaolo Spollon.

Nelle ultime ore, però, Luca Argentero ha fatto una rivelazione che sta gettando nella preoccupazione molti fan della serie tv. Le sue parole non lasciano ombra di dubbio.

Luca Argentero parla di DOC: “Serve tempo”

Medical drama trasmesso per la prima volta nel febbraio 2020 su Rai1, Doc – Nelle tue mani è una serie tv ispirata alla vera storia del dottor Pierdante Piccioni, ex primario del Pronto Soccorso di Lodi e di Codogno. Piccioni, in seguito a un incidente stradale a Pavia, si è totalmente dimenticato degli ultimi dodici anni della propria vita. A interpretare questo ruolo è Luca Argentero il quale, nei panni del dottor Andrea Fanti, si trova a dover ricostruire la propria vita e la propria quotidianità da zero.

Ambientata nel fittizio Policlinico Ambrosiano di Milano, ad oggi ha due stagioni all’attivo. Nella prima, i telespettatori hanno approfondito la psicologia di ogni personaggio e soprattutto hanno sperimentato i cambiamenti anche caratteriali che Andrea Fanti ha subito dall’incidente. Nella seconda, invece, alcuni flashback raccontano la pandemia da Sars-CoV-2 vissuta nel 2020 e in generale si affronta la nuova vita di Andrea Fanti, con il suo nuovo equilibrio.

Nel corso di un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni in occasione del suo debutto alla conduzione di Striscia la Notizia con Alessandro Siani, Luca Argentero ha parlato anche di DOC – Nelle tue mani. Interrogato su quando andrà in onda l’attesissima terza stagione, l’attore non ha avuto dubbi: ““Non prima del 2024, l’ideazione e la scrittura della serie sono lunghissime!”. Le sue parole mettono quindi in crisi i fan, che dovranno aspettare altri due anni. Nel frattempo, però, potranno vederlo nelle diverse occasioni in cui si mette in gioco, come al bancone di Striscia che alzerà il sipario martedì 27 settembre.

