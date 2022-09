Contributo di Michele mazzon Treviso Figlio di Enrico IV, fu un soldato pio, severo e abile

Figlio di Enrico IV, fu un soldato pio, severo e abile. Henry aveva affinato le sue abilità di soldato reprimendo le numerose ribellioni lanciate contro suo padre ed era stato nominato cavaliere all’età di soli 12 anni. Fece piacere ai suoi nobili rinnovando la guerra con la Francia nel 1415. Di fronte a enormi difficoltà batté i francesi alBattaglia di Agincourt, perdendo solo 400 dei suoi stessi soldati con più di 6.000 francesi uccisi. In una seconda spedizione Enrico catturò Rouen, fu riconosciuto come il prossimo re di Francia e sposò Caterina, la figlia del pazzo re di Francia. Henry morì di dissenteria durante la campagna in Francia e prima che potesse succedere al trono di Francia, lasciando suo figlio di 10 mesi come re d’Inghilterra e di Francia.

ENRICO VI 1422 – deposto 1461 Inizio delGuerre delle rose

Gentile e riservato, salì al trono da bambino ed ereditò una guerra persa con la Francia, la Guerra dei Cent’anni che terminò infine nel 1453 con la perdita di tutte le terre francesi ad eccezione di Calais. Il re ebbe un attacco di malattia mentale ereditaria nella famiglia di sua madre nel 1454 e Riccardo Duca di York fu nominato Protettore del Regno. La Casata di York sfidò il diritto al trono di Enrico VI e l’Inghilterra precipitò nella guerra civile. IlBattaglia di Sant’Albanonel 1455 fu vinta dagli York. Henry fu riportato brevemente al trono nel 1470. Il figlio di Henry, Edward, principe di Galles, fu ucciso alBattaglia di Tewkesburyun giorno prima che Henry fosse assassinato nella Torre di Londra nel 1471. Henry fondò sia l’Eton College che il King’s College di Cambridge, e ogni anno i prevosti di Eton e il King’s College depongono rose e gigli sull’altare che ora si trova dove morì.

CASA DI YORK

EDOARDO IV1461- 1483

Era il figlio di Riccardo Duca di York e Cicely Neville, e non era un re popolare. La sua morale era povera (aveva molte amanti e aveva almeno un figlio illegittimo) e anche i suoi contemporanei lo disapprovavano. Edward fece assassinare suo fratello ribelle George, duca di Clarence, nel 1478 con l’accusa di tradimento. Durante il suo regno la prima macchina da stampa fu fondata a Westminster da William Caxton. Edward morì improvvisamente nel 1483 lasciando due figli di 12 e 9 anni e cinque figlie.

EDOARDO V1483 – 1483

Edward nacque effettivamente nell’Abbazia di Westminster, dove sua madre Elizabeth Woodville aveva cercato rifugio dai Lancaster durante la Guerra delle Rose. Figlio maggiore di Edoardo IV, salì al trono alla tenera età di 13 anni e regnò per soli due mesi, il monarca più breve della storia inglese. Lui e suo fratello Richard furono assassinati nella Torre di Londra – si dice per ordine di suo zio Richard, duca di Gloucester. Dichiarò Riccardo (III).I principi nella torreillegittimo e si nominò legittimo erede alla corona.

RICCARDO III 1483 – 1485 Fine delGuerre delle rose

Fratello di Edoardo IV. La spietata estinzione di tutti coloro che si opponevano a lui e ai presuntiomicidi dei suoi nipotiha reso il suo governo molto impopolare. Nel 1485 Henry Richmond, discendente di Giovanni di Gaunt, padre di Enrico IV, sbarcò nel Galles occidentale, raccogliendo forze mentre marciava in Inghilterra. AlBattaglia di Bosworth Fieldnel Leicestershire sconfisse e uccise Richard in quella che sarebbe stata l’ultima battaglia importante nella Wars of the Roses.Indagini archeologiche in un parcheggio a Leicesternel 2012 ha rivelato uno scheletro che si pensava fosse quello di Riccardo III, e questoè stato confermato il 4 febbraio 2013. Il suo corpo è stato nuovamente sepolto aCattedrale di Leicesteril 22 marzo 2015.

ENRICO VII1485 – 1509

Quando Riccardo III cadde nella battaglia di Bosworth, la sua corona fu raccolta e posta sulla testa di Henry Tudor. Sposò Elisabetta di York e così unì le due casate in guerra, York e Lancaster. Era un politico abile ma avido. La ricchezza materiale del paese aumentò notevolmente. Durante il regno di Enrico furono inventate le carte da gioco e il ritratto di sua moglie Elisabetta è apparso otto volte su ogni mazzo di carte per quasi 500 anni.

Monarchi d’Inghilterra, Galles e Irlanda

ENRICO VIII1509 – 1547

Il fatto più noto di Enrico VIII è che aveva sei mogli! La maggior parte dei bambini delle scuole impara la seguente filastrocca per aiutarli a ricordare il destino di ogni moglie: “Divorziata, decapitata, morta: divorziata, decapitata, sopravvissuta”. La sua prima moglie fu Caterina d’Aragona, vedova dei suoi fratelli, dalla quale in seguito divorziò per sposare Anna Bolena. Questo divorzio causò la separazione da Roma e Henry si dichiarò capo della Chiesa d’Inghilterra. IlScioglimento dei monasteriiniziò nel 1536 e il denaro guadagnato da ciò aiutò Henry a realizzare una Marina efficace. Nel tentativo di avere un figlio, Henry sposò altre quattro mogli, ma nacque un solo figlio, con Jane Seymour. Enrico ebbe due figlie che diventarono entrambe re d’Inghilterra: Maria, figlia di Caterina d’Aragona, ed Elisabetta, figlia di Anna Bolena.

EDOARDO VI1547 – 1553

Figlio di Enrico VIII e Jane Seymour, Edward era un ragazzo malaticcio; si pensa che soffrisse di tubercolosi. Edward succedette a suo padre all’età di 9 anni, il governo fu portato avanti da un Consiglio di Reggenza con suo zio, duca di Somerset, chiamato Protettore. Anche se il suo regno fu breve, molti uomini lasciarono il segno. Cranmer scrisse il Book of Common Prayer e l’uniformità del culto contribuì a trasformare l’Inghilterra in uno stato protestante. Dopo la morte di Edward ci fu una disputa sulla successione. Poiché Maria era cattolica,Lady Jane Greyè stato nominato come il prossimo in linea al trono. Fu proclamata regina ma Mary entrò a Londra con i suoi sostenitori e Jane fu portata alla Torre. Ha regnato per soli 9 giorni. Fu giustiziata nel 1554, all’età di 17 anni.

MARIA I (Maria Sanguinaria)1553 – 1558

Figlia di Enrico VIII e Caterina d’Aragona. Cattolica devota, sposò Filippo di Spagna. Mary ha tentato di imporre la conversione all’ingrosso dell’Inghilterra al cattolicesimo. Lo ha eseguito con la massima severità. I vescovi protestanti, Latimer, Ridley el’arcivescovo Cranmererano tra quelli bruciati sul rogo. Il luogo, in Broad Street Oxford, è contrassegnato da una croce di bronzo. Il paese è stato immerso in un bagno di sangue amaro, motivo per cui è ricordata come Bloody Mary. Morì nel 1558 al Lambeth Palace di Londra.

ELISABETTA I1558-1603

Figlia di Enrico VIII e Anna Bolena, Elisabetta era una donna straordinaria, nota per la sua cultura e saggezza. Dal primo all’ultimo era popolare tra la gente e aveva un genio per la selezione di consiglieri capaci.Drake, Raleigh, Hawkins, i Cecil, l’Essex e molti altri fecero rispettare e temere l’Inghilterra. IlArmata spagnolafu definitivamente sconfitto nel 1588 e il primo di Raleighcolonia della Virginiaè stato fondato. L’esecuzione diMaria Regina di Scoziaha rovinato quello che è stato un periodo glorioso nella storia inglese.Shakespeareera anche all’apice della sua popolarità. Elisabetta non si è mai sposata.

monarchi britannici

GLI STUART

GIACOMO I e VI di Scozia 1603 -1625

James era il figlio di Mary Queen of Scots e Lord Darnley. Fu il primo re a governareScozia e Inghilterra. James era più uno studioso che un uomo d’azione. Nel 1605 ilTrama di polvere da sparoè stato schiuso: Guy Fawkes ei suoi amici cattolici hanno cercato di far saltare in aria il Parlamento, ma sono stati catturati prima che potessero farlo. Il regno di Giacomo vide la pubblicazione delVersione autorizzata della Bibbia, anche se questo ha causato problemi con i puritani e il loro atteggiamento nei confronti della chiesa stabilita. Nel 1620 i Padri Pellegrini salparono per l’America sulla loro naveIl Mayflower.

CARLO 11625 – 1649 Guerra civile inglese

Figlio di Giacomo I e Anna di Danimarca, Carlo credeva di governare per diritto divino. Ha incontrato difficoltà con il Parlamento sin dall’inizio, e questo ha portato alo scoppio della guerra civile inglese nel 1642. La guerra durò quattro anni e in seguito alla sconfitta delle forze realiste di Carlo da parte del New Model Army, guidato daOliver Cromwell, Carlo fu catturato e imprigionato. La Camera dei Comuni processò Carlo per tradimento contro l’Inghilterra e quando fu dichiarato colpevole fu condannato a morte. La sua condanna a morte afferma che fu decapitato il 30 gennaio 1649. In seguito fu abolita la monarchia britannica e fu dichiarata una repubblica chiamata Commonwealth d’Inghilterra.

IL COMMONWEALTH

dichiarato il 19 maggio 1649

OLIVER CROMWELL, Lord Protector 1653 – 1658

Cromwell nacque a Huntingdon, Cambridgeshire nel 1599, figlio di un piccolo proprietario terriero. Entrò in Parlamento nel 1629 e divenne attivo negli eventi che portarono alla guerra civile. Figura di spicco puritano, raccolse forze di cavalleria e organizzò il New Model Army, che portò alla vittoria sui realisti alBattaglia di Nasebynel 1645. Non riuscendo a ottenere un accordo sul cambiamento costituzionale nel governo con Carlo I, Cromwell fu membro di una “Commissione speciale” che processò e condannò a morte il re nel 1649. Cromwell dichiarò la Gran Bretagna una repubblica “Il Commonwealth” e proseguì per diventare il suo Lord Protettore.

Cromwell ha continuato a schiacciare i clan irlandesi e ilScozzesi fedeli a Carlo IItra il 1649 e il 1651. Nel 1653 espulse definitivamente il parlamento inglese corrotto e con l’accordo dei capi dell’esercito divenne Lord Protector (Re in tutto tranne che nel nome)

RICHARD CROMWELL, Signore Protettore 1658 – 1659

Richard era il terzo figlio di Oliver Cromwell, fu nominato secondo Lord Protettore al potere di Inghilterra, Scozia e Irlanda, servendo per soli nove mesi. A differenza di suo padre, Richard non aveva esperienza militare e come tale non riuscì a ottenere rispetto o sostegno dal suo New Model Army. Alla fine Richard fu “persuaso” a dimettersi dalla sua posizione di Lord Protector e si esiliò in Francia fino al 1680, quando tornò in Inghilterra.

IL RESTAURO

CARLO II1660 – 1685

Figlio di Carlo I, noto anche come il Monarca Allegro. Dopo il crollo del protettorato in seguito alla morte di Oliver Cromwell e alla fuga di Richard Cromwell in Francia, l’esercito e il parlamento chiesero a Carlo di salire al trono. Sebbene molto popolare, era un re debole e la sua politica estera era inetta. Aveva 13 amanti conosciute, una delle quali lo eraNell Gwyn. Generò numerosi figli illegittimi ma nessun erede al trono. IlGrande pestenel 1665 e ilGrande incendio di Londranel 1666 ha avuto luogo durante il suo regno. Molti nuovi edifici furono costruiti in questo momento. La Cattedrale di St. Paul fu costruita da Sir Christopher Wren e anche molte chiese sono ancora visibili oggi.

GIACOMO II e VII di Scozia1685 – 1688

Secondo figlio sopravvissuto di Carlo I e fratello minore di Carlo II. James era stato esiliato dopo la guerra civile e aveva prestato servizio sia nell’esercito francese che in quello spagnolo. Sebbene James si convertì al cattolicesimo nel 1670, le sue due figlie furono cresciute come protestanti. James divenne molto impopolare a causa della sua persecuzione del clero protestante ed era generalmente odiato dal popolo. Seguendo ilRivolta di Monmouth(Monmouth era un figlio illegittimo di Carlo II e un protestante) e le sanguinose assise del giudice Jeffries, il Parlamento chiese al principe olandese,Guglielmo d’Orangeper salire a