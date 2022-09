Che cos’è la gestione della reputazione online: La migliore società di reputazione italiana ci spiega come funziona

Che cos’è la gestione della reputazione online

I servizi di gestione della reputazione online aiutano a monitorare, gestire e promuovere l’immagine, la percezione e le menzioni positive della tua attività e del tuo marchio rispetto a qualsiasi menzione negativa che potresti aver subito come parte del normale corso della tua attività. La maggior parte delle aziende si sforza di fornire un’esperienza cliente ottimale attraverso prodotti di qualità e un servizio clienti rapido e professionale. Statisticamente, tuttavia, pochissimi raggiungeranno mai un punteggio di soddisfazione del cliente del 100%. Ci saranno sempre casi in cui, alla fine, i clienti scontenti prendono l’iniziativa e condividono e pubblicano volentieri la loro scarsa esperienza con il tuo marchio – online. Alcuni clienti scontenti lasciano semplicemente una recensione negativa sulla pagina della scheda della tua attività commerciale su Google, mentre altri faranno di tutto per pubblicare un resoconto molto dettagliato delle loro esperienze con il tuo marchio, che una volta scoperto e letto dai tuoi nuovi potenziali acquirenti li dissuaderebbe dal fare affari con te tutti insieme. I servizi ORM diventano quindi una parte essenziale della gestione della tua attività, della sua reputazione e della sua capacità di garantire che i nuovi potenziali acquirenti possano leggere del tuo marchio online, in modo positivo.

In che modo la gestione della reputazione online influisce sui marchi

Le menzioni negative influiscono sulle vendite