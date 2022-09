Catastrofe al GF Vip | “Sembra vomito!”: sponsor fatto a pezzi, guai grossi per Signorini

Al GF Vip succede l’impensabile: Elenoire Ferruzzi deride lo sponsor durante la notte, la gaffe è clamorosa.

La settima stagione del “GF Vip” è appena agli esordi ma si sta già rivelando un calderone di personalità alquanto imprevedibili. Al termine della fastosa serata inaugurale, i Vipponi inseriti nel cast si sono dati ai bagordi, brindando e festeggiando l’ingresso nella casa più spiata di Cinecittà.

Tra le fila dei concorrenti spicca senza ombra di dubbio l’icona trans Elenoire Ferruzzi, volitiva star dei social e presenza prorompente nel programma. Nel corso della prima puntata, la starlette è stata coinvolta in uno scontro pungente con l’opinionista Sonia Bruganelli. In passato l’aveva infatti definita in rete “una cessa presuntuosa e cattiva, con quel porro sul labbro che conserva per il minestrone“. L’opinionista, di rimando, aveva minacciato rappresaglie future. Durante le scorse ore Elenoire ha compiuto uno scivolone madornale nella notte, irridendo uno degli sponsor inseriti nel programma… ci saranno ripercussioni?

Elenoire Ferruzzi si dimentica delle telecamere e insulta lo sponsor del GF Vip

Complice il tempo rallentato vissuto dentro alla bolla della Casa, i Vipponi del reality si trovano spesso ad ingannare il tempo con chiacchiere e pasti improvvisati, anche a tarda notte. La spaghettata di mezzanotte rimane uno dei grandi classici del programma: galeotta fu la seconda nottata trascorsa sotto alle telecamere.

Un manipolo di concorrenti, tra cui Luca Salatino, Ginevra Lamborghini, Elenoire Ferruzzi, Charlie Gnocchi e Antonino Spinalbese hanno proposto una aglio olio e peperoncino notturna per placare i morsi della fame. Durante la preparazione del pasto improvvisato, è scattato il fulmine a ciel sereno, sfuggito disastrosamente alla censura da parte degli operatori Mediaset. Elenoire Ferruzzi, durante la supervisione della cottura, ha commentato uno degli sponsor inseriti nel programma: “Sembra vomito!“. Resasi immediatamente conto della gaffe, Ginevra Lamborghini l’ha ripresa: “Non puoi dire così!“.

Gli sponsor del programma sono sempre in rilievo durante le dirette, e ragionevolmente forniscono al programma molti introiti pubblicitari. Non a caso i concorrenti del GF Vip sono spesso omaggiati da regalini e sorprese griffate a favore di telecamere, strategia di product placement da anni in voga nel piccolo e grande schermo.

Con ogni probabilità l’infelice commento costerà ad Elenoire una sonora lavata di capo da parte degli autori, se non peggio, anche se la parentesi verrà esclusa dal prime time. Seguiremo ovviamente con interesse gli sviluppi…

