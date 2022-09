Rompicapo Matematico | 4 secondi per dimostrare che sei un genio: ce la farai?

Se sei un genio, questa è l’occasione giusta per dimostrarlo! Avrai solo 4 secondi per risolvere il rompicapo matematico, provaci subito!

Vediamo se sarai in grado di risolvere questo nuovo Rompicapo matematico. Se il mondo dei numeri è la tua vita, sei nel posto giusto. Come te la caverai in 10 secondi?

Oggi potrai tirare fuori davanti a tutti il genio che è in te. Il mondo dei numeri è infinito e straordinariamente interessante. Molte persone coi numeri ci lavorano, poi c’è chi si diverte semplicemente a testare la propria intelligenza. Le persone che fanno conteggi complicati a mente in un batter d’occhio possono fare davvero invidia.

Avere una mente matematica non è da tutti. Già quando eravamo a scuola le insegnanti scovavano i bambini particolarmente dotati. Saranno quelli che non avranno mai difficoltà e saranno più veloci di tutti. Per altri invece occorre più tempo e magari più tentativi prima di arrivare alla soluzione.

Ora concentrati perché avrai solo 4 secondi per dare la risposta corretta: osserva bene la figura in alto, sai risolvere l’uguaglianza? Ragiona velocemente e risolvi il rompicapo.

La soluzione del rompicapo matematico

Se stai leggendo già qui, significa che credi di aver trovato la soluzione. Ecco, ora potrai scoprire se trovato la risposta corretta. Ti sei ricordato di impostare il countdown di 4 secondi? allora saprai già se sei riuscito a rispondere nel tempo limitato a tua disposizione.

Nel rompicapo matematico ci sono tre uguaglianze: la prima dà come risultato 9, la seconda è uguale a 1 mentre la terza è misteriosa. La soluzione è 4, poiché era sufficiente contare i punti d’intersezione! Il trucchetto era semplice se hai una mente matematica, altrimenti non era poi così semplice.

Se hai indovinato in 4 secondi, sei molto in gamba. Forse i numeri sono il tuo mestiere e mastichi matematica tutti i giorni. Se invece ti sei disorientato in tanti ragionamenti senza arrivare alla soluzione, dovrai allenarti ancora. Con un piccolo sforzo ogni giorno, diventerai un campione ma non dimenticarti di divertirti!

