Patrizia Rossetti demolita | “Altro che coerenza!”: riemergono le sue dichiarazioni passate, figuraccia epica [VIDEO]

Dopo neanche ventiquattr’ore di permanenza nella casa del GF VIP, su Patrizia Rossetti ci sono già enormi polemiche. Gaffe senza precedenti

Una delle nuove inquiline della casa del GF VIP è Patrizia Rossetti. Sebbene oggi il suo volto ma soprattutto la sua voce siano associati alle televendite e alle promozioni, in realtà nel passato è stata una delle donne di spicco di Rete4. I suoi programmi, come Buona Giornata, sono andati in onda per quindici anni e hanno conquistato tantissimo pubblico.

Già dopo pochissime ore dall’ingresso nella casa più spiata d’Italia, però, su Patrizia Rossetti infuria una bufera non da poco. Chi gliela scaglia non ha affatto paura di farlo e lo urla in diretta: non ci sono scusanti, ha fatto una gaffe epica.

Patrizia Rossetti, Guenda Goria affonda la lama

Con l’inizio del GF VIP, anche altre trasmissioni cambiano ritmo ed argomenti. Una di queste è Mattino 5 News che, nella sezione condotta da Federica Panicucci e dedicata al gossip e alla cronaca nera, si inizia a concentrare anche su ciò che accade nella casa più spiata d’Italia. Nel corso della diretta di martedì 20 settembre, quindi, la conduttrice ha parlato dei nuovi concorrenti del GF VIP, scoprendone già qualche ombra.

In particolar modo, Federica Panicucci ha invitato in collegamento Guenda Goria, la figlia di Amedeo Goria e l’ex gieffina Maria Teresa Ruta. La musicista, infatti, proprio durante la diretta del GF VIP di lunedì 19 settembre ha scritto una story infuocata: “Patrizia Rossetti disse su mia mamma: meglio vendere materassi che perdere la dignità in un reality show. Patrizia Rossetti, benvenuta al GF! La coerenza“. Federica Panicucci ha quindi chiesto alla Goria di spiegare il motivo di questo affondo e lei ha narrato che, quando sua madre era nella casa, la Rossetti sganciava su di lei queste bombe, ignara forse che un giorno sarebbe stata anche lei nella casa del GF VIP:

Federica Panicucci non ha potuto trattenere lo sconcerto e si è mostrata letteralmente allibita da ciò che è successo. La conduttrice ha poi aggiunto che, a parere suo, partecipare a un reality show non significa affatto perdere la dignità e che tutto dipende da come si vive l’esperienza. Patrizia Rossetti riuscirà a risollevare le opinioni su di lei, già tracollate verso il basso dopo un solo giorno di permanenza nella casa? Non ci resta che aspettare.

