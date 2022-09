Oroscopo Paolo Fox di giovedì 22 settembre: sentimenti e lavoro al top. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Ti aspetta una giornata di sorprese e novità, una giornata di novità inaspettate, uno di quei momenti in cui quelle cose che erano state interrotte all’improvviso si muovono e subiscono grandi cambiamenti. Ma non preoccuparti perché niente di tutto questo ti farà male e comunque è più probabile che tu ne approfitti. Cerca la stabilità economica che desideri tanto, ma non affrettarti a prendere decisioni importanti. Non sprecare la tua energia mentale preoccupandoti. Fidati di te stesso e concentrati su ciò che conta. Inizia nuovi studi, lasciati coinvolgere in nuovi progetti.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Questo sarà un giorno di raccolta della frutta, almeno nel lavoro, negli affari o in altri affari mondani. È tempo di ricevere il premio per la tua perseveranza negli ultimi tempi. Sarà senza dubbio un buon giorno per te, e potrebbe anche essere nella tua vita intima. Capirai che vale la pena seguire un percorso e non deviare da esso. Non vivere contraddicendo gli altri. Concediti sempre il beneficio del dubbio. Dai una seconda possibilità a quelle persone che consideri buone amiche. Evidenzia tutte le tue qualità positive e fai del tuo meglio per migliorare le tue relazioni con la tua famiglia o i tuoi amici.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Trionfo su incertezze, pericoli e situazioni difficili in genere, successo grazie all’arma migliore che hai: intelligenza, abilità, astuzia, a volte anche il tuo grande intuito. Ma l’importante è riuscire e superare tutti i dubbi e le minacce che incombono su di te in questo giorno positivo e felice. Metti in atto i tuoi piani di conquista perché non ti mancheranno gli ammiratori. Le stelle raccontano di successi a livello sentimentale. La tua parola avrà il potere di stregare, convincere e incantare gli altri. Nuove amicizie graviteranno verso la tua cerchia sociale. Ti sentirai forte e potente, Gemelli.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Continuerai sotto l’influenza positiva di Marte, che in questo momento ti sta spingendo a lottare per realizzare i tuoi sogni, ad affrontare i problemi senza paura, o con meno del solito, o anche a risolvere molte questioni pendenti che ti hanno gravato fino a quando adesso. Puoi e sei capace, devi solo crederci. Apri bene gli occhi e non saltare alla cieca nel ripetere gli stessi errori. I tuoi pensieri si concentrano su qualcuno che è stato molto importante nel tuo passato. Quei vecchi ricordi potrebbero ravvivare ancora una volta la fiamma dell’amore. Ripassa nella tua mente i motivi per cui quella relazione è fallita.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Il Leone è un segno segnato dalla fortuna, ma ora le stelle ti proteggono anche e ti spingono al successo, o almeno a un momento abbastanza buono, soprattutto sul posto di lavoro. Ma, soprattutto, oggi potrebbe essere una buona giornata per iniziative e ogni tipo di azione di natura finanziaria o per ricevere dei soldi.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Forse oggi avrai una giornata spiacevole, ma non perché non ti accada nulla di male, ma perché sarà una giornata di grande stress e problemi che si presenteranno uno dopo l’altro. Ti aspettano anche alcune tensioni con capi o colleghi perché ti chiedono sempre anche più di quanto tu possa dare. Essere pazientare.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Continuerà ad essere un momento un po’ difficile o spiacevole per te, che richiederà tutta la tua intelligenza per poter uscire da una situazione ingiusta o scomoda, anche se alla fine lo otterrai mettendo in azione tutte le tue abilità e facendo alcune decisioni molto audaci. Ma non lasciare che la malinconia abbia la meglio su di te.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Sebbene la tua volontà e fermezza siano molto potenti e nulla ti ostacolerà fino a quando non raggiungerai il tuo obiettivo, tuttavia, riceverai anche aiuto e le cose ti saranno rese più facili perché sei in un buon momento, anche se non sempre darti quella sensazione. Questo aiuto ti renderà più facile uscire da una situazione complicata.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Oggi può essere un po’ triste o avverso perché sei gentile e ben intenzionato, ma non tutte le persone intorno a te sono così e non interpreteranno sempre le tue intenzioni o le tue azioni come sono realmente. A volte, come ti accadrà oggi, fare del bene o raggiungere gli altri ti porterà un’amara delusione. La tua famiglia richiede da te obblighi che ignori da tempo. Dovrai dividere saggiamente le tue ore della giornata per adempiere ai tuoi obblighi. Con la tua fede e le tue energie raggiungerai sicuramente i tuoi obiettivi. Mantieni un giusto equilibrio in tutto.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Le stelle ti favoriscono e ancora una volta ti apriranno la strada in modo che tu possa avanzare per raggiungere gradualmente tutti i tuoi obiettivi, avranno l’aiuto o la protezione degli amici e sei davvero in un ottimo momento per mostrare un’attività intensa e prendere tutte le classi di iniziative, non pensarci e vai avanti. I pianeti ti saturano di molto ottimismo. Ti piacerà esplorare l’ignoto e intraprendere cose nuove, diverse ed eccitanti. Sarà facile cambiare idea poiché sarai molto accomodante e flessibile ai desideri degli altri. Godrai di buona compagnia ovunque tu sia.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Dopo qualche giorno in cui tutto sembrava più facile, ora ti aspetta una giornata più complicata e con più tensioni, soprattutto devi stare attento ai tradimenti e alle insidie, le persone intorno a te sono molto diverse da te e non hanno i tuoi valori o la tua etica della vita dei sensi. Ma per fortuna non ti può essere fatto niente di male. È tempo di tentare la fortuna e avventurarsi in altre attività, ma senza trascurare ciò che hai tra le mani. Le questioni economiche sono enfatizzate. Recuperi il denaro perso da una persona che ti paga ciò che ti deve o ricevi denaro da un’eredità. Divertiti, ma senza trascurare i tuoi impegni.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Ancora una volta, devo insistere sul fatto che stai molto attento con le tue finanze e i tuoi beni, soprattutto stai molto attento se ti offrono degli affari meravigliosi o una soluzione miracolosa ai tuoi problemi, o se ti chiedono di prendere in prestito denaro, o addirittura di chiedere un garanzia. Non ti sto dicendo di non farlo, ma studia la situazione molto a fondo. Sarai spinto ad apportare modifiche che saranno utili per te, sia personalmente che finanziariamente. La tua vita sta cambiando, prendendo un corso diverso con tua sorpresa. Quelle cose con cui hai sognato, per ora potrebbero essere alla tua portata.

