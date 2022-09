Oroscopo Branko del 22 settembre: giovedì propizio per lavoro e sentimenti. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Oggi è una giornata in cui le emozioni saranno piuttosto contrastanti. I giudizi inutili devono essere evitati. Per ottenere benefici dovrai dividere il tempo che dedichi alle tue attività in modo equilibrato con i momenti di riposo. SENTIMENTI: Sarà una giornata adatta per evitare eccessive emozioni in ambito familiare e prima di viaggi imprevisti. AZIONE: è una giornata per evitare scadenze promettenti nella professione impossibili da rispettare. Attieniti alla realtà. FORTUNE: è una giornata in cui è necessario fissare idee e vita familiare attorno ad accordi e consensi tra tutti.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Oggi avrai un giorno speciale per imparare a dare l’amore che hai ricevuto dagli altri. Evita di parlare senza pensare. E offri il tuo aiuto alle persone che hanno bisogno di te. SENTIMENTI: sarà una giornata in cui dovresti mantenere il tuo linguaggio estremamente attento per evitare eccentricità. AZIONE: è un momento molto speciale per ricambiare l’affetto ricevuto ed evitare di giudicare gli altri. FORTUNE: È un giorno in cui devi creare nuove idee per approfondire la tua percezione e creatività personale.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Oggi è un giorno in cui è importante che l’armonia fluisca nella famiglia e nella professione. Evitare incomprensioni con la professione e i collaboratori. Si consiglia di godere dell’affetto che si riceve. SENTIMENTI: è una giornata in cui dovresti evitare disaccordi con le persone a te vicine nei tuoi rapporti professionali AZIONE: è una giornata in cui è necessario mantenere la calma e incoraggiarsi a fare solo ciò che si ha la capacità di fare, evitando inutili promesse. FORTUNE: è un giorno in cui i tuoi progetti e la tua vita di coppia hanno bisogno di organizzare le risorse che hai.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Oggi potrai evitare le emozioni con amici che la pensano allo stesso modo e mantenere l’armonia in casa e nei tuoi obiettivi, grazie alla tua generosità. Lanciati nei tuoi sogni con dinamismo. SENTIMENTI: oggi sarà un giorno speciale per stimolare l’aiuto e la percezione verso le persone vicine che hanno bisogno di te. AZIONE: è un giorno per concordare la tua logica e la capacità di specificare le tue migliori opzioni negli ideali di vita che hai. FORTUNE: Sarà un giorno per riconoscere la validità degli altri nei tuoi obiettivi e adattamenti quotidiani.

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Oggi sarà un giorno in cui le tue emozioni dovrebbero essere rilassate in questioni finanziarie. Sarai in grado di sfruttare la precisione e l’energia per evitare il morale basso. La tua generosità ti aiuterà a usare le parole giuste. SENTIMENTI: È un momento in cui dovrai evitare che alcuni ostacoli ti impediscano di mettere in pratica le tue idee e la tua creatività. AZIONE: È tempo di mantenere il ritmo economico nel risparmio e con grande precisione. FORTUNE: È il momento in cui la tua sensibilità ti aiuta a raggiungere un equilibrio tra i tuoi doni e la qualità delle tue idee.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Oggi è importante che i tuoi progetti si adattino alla famiglia. Sii costante nei tuoi rapporti e raggiungi accordi vantaggiosi per tutti. La generosità sarà fondamentale in questo giorno. SENTIMENTI: oggi è un giorno per mantenere la calma e la calma nei tuoi progetti. Mantieni costante il tuo intuito. AZIONE: è una giornata in cui devi valorizzare i momenti delle azioni personali e quelle che dovresti svolgere con altre persone. FORTUNE: è una giornata in cui saranno i tuoi amici ad aiutarti a impegnarti in imprese a cui parteciperete tutti allo stesso modo.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Oggi noterete che è un giorno per evitare incomprensioni con i partner nei piani. Dovrai finire le questioni scadute e usare il tuo dinamismo negli obiettivi, in modo che tutti ne traggano vantaggio. SENTIMENTI: è bene evitare di scoraggiarsi e, per questo, fare dei piccoli passi, a poco a poco in ogni azione della giornata. AZIONE: è una giornata in cui le tue promesse varieranno tra il tuo benessere e l’altruismo che devi mostrare. FORTUNE: È un giorno per approfittare della libertà di uscire e godersi momenti di espansione con persone che la pensano allo stesso modo.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Oggi siete in un momento per evitare che le risorse economiche rovinino il vostro idealismo e la vostra unione con le altre persone. Dovresti bilanciare ciò che offri e ciò che ricevi. L’ideale è aiutare le persone vicine. SENTIMENTI: È un giorno per pianificare le proprie risorse e potenzialità nel modo migliore per evitare l’opposizione degli altri. AZIONE: sarà un giorno in cui sentire che l’amore che ricevi, devi restituirlo con favori e amore alle persone giuste. FORTUNE: È il momento di mantenere i tuoi ideali con grande percezione e altruismo verso gli altri.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Oggi siete in una giornata in cui dovrete adeguare la vostra generosità e il vostro dinamismo e iniziative. I benefici devono essere equi e fare attenzione anche alle basi e alle risorse familiari. SENTIMENTI: è un giorno per perfezionare le tue iniziative, tenendo conto del parere degli altri associati. AZIONE: sarà un giorno molto speciale per essere una persona tenace e cauta nei propri obiettivi e nella propria vita familiare. FORTUNE: sarai in grado di mantenere la capacità di connetterti con persone che la pensano allo stesso modo che illuminano la tua vita in un modo incredibile.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Oggi sei in una giornata in cui puoi dedicarti a risolvere con leggerezza problemi in sospeso. La tua conoscenza sarà fondamentale nel modo in cui ti relazioni. E gli accordi dovrebbero essere equilibrati e generosi. SENTIMENTI: oggi è un giorno per esprimere la propria opinione con eleganza e armonia. In questo modo eviterai l’eccentricità. AZIONE: è una giornata in cui potrai allineare i tuoi pensieri e le tue azioni con calma e pienezza allo stesso tempo. FORTUNE: È un giorno in cui i tuoi accordi con gli altri dovrebbero essere equilibrati e in accordo con gli altri.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Oggi è un giorno per aiutare le persone fidate che hanno bisogno di sentirsi piene e impegnate. È consigliabile che il vostro patrimonio sia diviso equamente attraverso accordi congiunti e consensuali. SENTIMENTI: è un giorno per tenere la porta aperta alle persone che hanno bisogno di te e pianificare progetti comuni con loro. AZIONE: È il momento di portare a termine i tuoi affari finanziari con precisione e molto dinamismo. FORTUNE: è una giornata in cui le vostre aspettative nella professione saranno originali e agili.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Oggi è un giorno per mantenere la gioia e i diversi progetti nella tua vita sociale. Gli accordi devono essere generosi e altruisti. La tua vivacità si occuperà di dimensionare equamente le merci in modo cooperativo. SENTIMENTI: oggi sentirai che la tua gioia e realizzazione nei tuoi obiettivi hanno bisogno della combinazione e del contributo del partner e/o della persona più importante della tua vita. AZIONE: Questo è il momento di esprimere con attenzione le vostre idee e le iniziative importanti della giornata. FORTUNE: potrai goderti una giornata importante per organizzare i tuoi problemi finanziari e l’utilizzo del risparmio.

