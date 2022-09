Oroscopo Barbanera di giovedì 22 settembre: le stelle di domani. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Grazie alla bianca Signora in transito in Leone e al trigono con papà Giove, non avete bisogno di essere troppo prudenti. Vi sentite con le spalle ben protette.

Toro (21 aprile-20 maggio) – La disarmonia lunare con il vostro segno vi porterà a scontrarvi con una persona snob, della quale non sopportate il modo in cui si dà così tante arie.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Arriva la Luna in Leone, e sarete in ottima forma. Condividete le vostre idee: anche se vi sembrano campate in aria, darete il vostro contributo.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Giornata più tranquilla delle ultime vissute a mille con l’Astro della notte. Ora potete fare un bel sospiro di sollievo e tirarvi su le maniche. All’opera!

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Tutte le porte alle quali bussate si aprono senza indugio, grazie all’ingresso della Luna in casa vostra, e alla sua consonanza con Mercurio e Giove.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Avete colto un’ottima occasione per riportare l’armonia fra i vostri cari. Ora continuate a nutrire sentimenti nobili anche quando siete da soli.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – L’abilità logica del sestile lunare con Mercurio vi permetterà di primeggiare in un concorso o in un esame, senza faticare nemmeno troppo.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Dovete far fronte da soli a parecchie questioni e alcune di queste potrebbero darvi del filo da torcere, per colpa della Luna in quadratura.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Antichi desideri tornano in auge, per merito del prezioso apporto del trigono lunare. Non è mai troppo tardi. Agli altri direte che “ride bene chi ride ultimo”!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Qualche piccolo attrito da superare quanto prima con un atteggiamento costruttivo, mettendo da parte ogni antagonismo e vecchi rancori personali.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Con la Luna opposta al vostro segno, dovrete faticare più del previsto. Qualcuno non è arrivato in orario all’appuntamento, ma non potete perdere tempo!

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Nell’igiene casalinga non utilizzate prodotti irritanti o non degradabili. Fate caso alle etichette, quando dovete acquistarli al supermercato.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di domani. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google News. Clicca QUI

Oroscopo Barbanera di giovedì 22 settembre: le stelle di domani scritto su Oroscopo Più da Veronica Stella.