non-riesci-a-dimagrire?-dieta-e-sport-non-bastano:-stai-facendo-questo-errore

Se non riesci a dimagrire stabilmente, c’è un problema di fondo: molto probabilmente a tavola compi questo errore.

Quante volte avete deciso di rimettervi in riga e di recuperare la forma fisica dopo mesi di pigrizia e dieta disordinata? Molto spesso le iniziative più immediate prevedono una rigida dieta, nonché l’esecuzione di regolare attività fisica.

Accade però spesso che il metabolismo sembri non collaborare, rallentando inspiegabilmente: scopriamo perché talvolta dieta e sport non siano sufficienti per un graduale dimagrimento.

Metabolismo bloccato: ecco perché accade nonostante dieta e sport

Se per buttar giù quei chiletti sgraditi pensate di ricorrere a movimento fisico e a un regime alimentare più salutare, siete certamente sulla strada giusta. Tuttavia molto spesso gli sforzi non sembrano ripagare l’impegno, creando notevole frustrazione. Se i primi 2-3 chili scivolano via con relativa facilità, può capitare che il metabolismo si areni, ostacolando l’obiettivo prefisso.

Questo accade per diverse ragioni: innanzitutto l’attività fisica contribuisce alla costruzione di massa muscolare, notoriamente pesante. In secondo luogo, l’esercizio aumenta la sensazione di fame, e molto spesso ci porta a consumare porzioni più abbondanti di cibo. Gli errori da non fare a tavola sono svariati: analizziamoli assieme.

Saltare i pasti e costringersi a porzioni infime pur di vedere risultati in breve tempo si rivela la strategia peggiore. Gli improvvisi buchi allo stomaco possono spingerci ad abbuffate repentine, magari a tarda notte. Mangiare poco, inoltre, mette in metabolismo in stand-by: esso per funzionare correttamente abbisogna di pasti frequenti, con un occhio di riguardo alle quantità. Come il motore di un’auto, anche il metabolismo ha bisogno di rifornimenti ad intervalli regolari, che gli permetteranno di lavorare a pieno regime.

Inoltre, l’attività fisica dovrebbe essere calibrata in base al dispendio energetico individuale e lo stile di vita, più o meno sedentario. Se decidete di camminare svariati chilometri per tenervi in forma, tenete conto che lo stesso tragitto in corsa vi apporterebbe maggiori risultati. In ogni caso sarebbe sempre consigliabile il ricorso ad un nutrizionista e, perché no, a un personal trainer dedicato. Questi esperti sapranno calibrare con esattezza un piano alimentare ad-hoc, integrando anche l’attività fisica più opportuna in base alla nostra routine quotidiana!

