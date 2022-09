Incubo per Alfonso Signorini, comunicazione ufficiale: è successo un disastro

Dopo la prima puntata del GF VIP, ad Alfonso Signorini è arrivata una pessima notizia. Il comunicato è ufficiale: è stato distrutto

Finalmente, dopo tanta attesa, il pubblico di Canale5 ha potuto festeggiare l’inizio della nuova stagione di Grande Fratello VIP. Condotto ancora da Alfonso Signorini, ha preso il via lunedì 20 settembre, inaugurando un’edizione che si preannuncia ricca di colpi di scena, siparietti trash e amori pulsanti.

Nelle ultime ore, però, per il conduttore del reality show più invadente di tutti è arrivata una notizia spiazzante e difficile da digerire. Non ci sono alternative, la verità è questa e fa male: batosta per Alfonso Signorini.

Alfonso Signorini, brutto inizio per il GF VIP

Sebbene il GF VIP 6 sia finito solo a marzo, i fan del reality show non vedevano l’ora che iniziasse la nuova stagione. Nella precedente, vinta da Jessica Selassié, le dinamiche che l’hanno dominata sono diventati iconici a tal punto da far parlare ancora di sé a distanza di diversi mesi. Alex Belli, Soleil e Delia Duran sono solo uno di questi, perché impossibile da dimenticare è anche la vicenda tra Manuel Bortuzzo e Lulù.

Insomma, replicare il successo del GF VIP 6 non sarà affatto facile, anche se Alfonso Signorini ha lavorato intensamente per preparare un’edizione coi fiocchi. La prima novità riguarda le opinioniste: al posto di Adriana Volpe, infatti, è arrivata l’iconica Orietta Berti. Il cast è poi composito e articolato e alcuni suoi componenti stanno già facendo abbondantemente parlare di sé, come Elenoire Ferruzzi.

Nelle prime ore di martedì 20 settembre, però, per Alfonso Signorini è arrivata una batosta non da poco. La serata di lunedì 19, infatti, è stata inaspettatamente vinta da Rai1, che l’ha battuto con 3.374.000 spettatori contro i 2.636.000 del GF VIP. A fare male, al di là del numero, è anche la proposta: su Rai1, infatti, c’era una replica de “Le indagini di Lolita Lobosco”, quindi qualcosa di già visto e rivisto.

#LolitaLobosco 3.374.000 e il 20.42% #GfVip 2.636.000 e il 21.73% (chiudendo molto dopo)

Rai1 supera Canale 5 con una fiction in replica per la seconda volta consecutiva. Ranieri batte Papi e Signorini a costo zero. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) September 20, 2022

I commenti sui social si dividono. Una parte di pubblico crede infatti che sia questione di tempo e che il GF VIP riuscirà a recuperare terreno, di puntata in puntata. Altri, invece, lo credono un reality show ormai morto e passato, che non interessa più a nessuno. Chi avrà ragione? Non ci resta che aspettare e vedere cosa succederà da qui alla finale.

