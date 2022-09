gianmaria-antinolfi-commosso,-sorpresa-da-batticuore:-“un-momento-speciale!”

L’imprenditore Gianmaria Antinolfi approfitta dell’ospitata a Casa chi per rivelare un dolce retroscena sul suo rapporto.

L’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi è stato uno dei protagonisti più amati durante l’ultima edizione del “GF Vip”. Il suo ingresso inizialmente ha funto come “agente di disturbo” per la spumeggiante Soleil Sorge. I due avevano infatti condiviso una breve e sconclusionata relazione.

Le attenzioni del Vippone partenopeo sono in seguito ricadute sull’ex di “Uomini e Donne” Sophie Codegoni, ma senza risultati apprezzabili. Se l’influencer, infatti, ha appena ricevuto una fastosa proposta di matrimonio sul red carpet di Venezia dal fidanzato Alessandro Basciano, Gianmaria Antinolfi preferisce mantenere un profilo più riservato. L’imprenditore ha allacciato una timida love-story con la conterranea Federica Calemme, e i due cercano di trascorrere tempo insieme nonostante i numerosi impegni lavorativi. Ospiti entrambi a “Casa chi”, hanno compiuto alcune rivelazioni davvero interessanti…

Gianmaria Antinolfi svela i retroscena sul suo rapporto: il lato nascosto di Federica è insospettabile

Solitamente riservata e poco incline ai sensazionalismi, la coppia ha presenziato recentemente al format “Casa chi”, raccontando l’evoluzione della loro relazione. Gianmaria, in particolare, ha svelato l’indole dolce della compagna, rievocando un episodio che l’ha particolarmente toccato. L’imprenditore ha dichiarato: “Il momento più speciale di questo anno? Per smentire Federica che dice di non essere romantica, lei invece lo è. Al mio compleanno mi ha portato a cena fuori portandomi in albergo e la camera era piena di palloncini e candele ovunque e non me lo sarei mai aspettato da lei…”.

Di contro, anche Federica Calemme ha riportato: “Lui mi sorprende ogni giorno, è molto romantico. Questa estate a Forte dei Marmi, mentre ci preparavamo ha messo una musica ed abbiamo ballato un lento in stanza…”. Sembra proprio che per la coppia di Vipponi le emozioni debbano restare relegate ai momenti di privacy, e ben lontane dalle telecamere. Al contrario, invece, da quanto effettuato da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: le immagini della proposta di matrimonio sul red carpet ha ormai fatto il giro del mondo.

A tal proposito Gianmaria ha dichiarato conciliante: “Se io lo farei mai? Secondo me sono tante le sfumature del romanticismo, io sono più riservato e lo farei in modo diverso. Io Alessandro lo conosco e gli voglio molto bene ma è diverso da me e ognuno deve viversi il momento a modo suo…”.

Sebbene l’ipotesi dei confetti sembri ancora lontana per la coppia, siamo certi che eventuali proposte avverranno durante un romantico testa a testa…

