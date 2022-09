Elenoire Ferruzzi rischia grosso, la promessa mozza il fiato: “Sarò la tua peggior nemica!”

La showgirl transgender Elenoire Ferruzzi ha già lanciato una miccia incendiaria ad una protagonista del “GF Vip 7”: si prevede la rissa in piena regola.

L’icona gay ed LGBT+ Elenoire Ferruzzi è finalmente approdata in prima serata: milita infatti nel cast del “GF Vip 7”, e la sua presenza nel programma rimescola sicuramente le carte in tavola.

Unghie lunghissime e laccate, prorompente e discinta, Elenoire promette di regalare le dinamiche più iconiche dell’edizione in corso. Dopo aver sfondato nel mondo dei social grazie all’esternazione: “Carpisa è il male!“, e ai suoi attacchi velenosi alla conduttrice Barbara D’Urso, la performer di “Je suis Elenoire” sembra aver trovato pane per i suoi denti.

Elenoire Ferruzzi attaccata al fianco da Sonia Bruganelli: l’opinionista non perdona

Lapidaria ed esplosiva per natura, Elenoire Ferruzzi ha già sollevato acclamazioni entusiastiche in rete, soprattutto da parte degli amanti del gossip. Fasciata da un succinto vestito fuxia, dotato di uno strascico piuttosto pittoresco, la performer ha animato l’atmosfera durante le battute iniziali del programma.

Il navigato Alfonso Signorini, perfettamente a conoscenza dei suoi trascorsi sui social, l’ha messa astutamente a confronto con Sonia Bruganelli. Sì, perché ogni opinionista ha la sua nemesi e, come accaduto con Vladimir Luxuria e Nicolas Vaporidis a “L’Isola”, tra le due al momento non corre buon sangue. In passato, infatti, la bombastica starlette ha definito la moglie di Paolo Bonolis “Una cessa presuntuosa e cattiva con un porro sul labbro che conserva per fare il minestrone“.

Elenoire VS Sonia: “Una cessa presuntuosa e cattiva con un porro sul labbro che conserva per il minestrone” #GFvip pic.twitter.com/TO40YXuHd4 — Elenoire Ferruzzi Fanclub (@NOcarpisa) September 19, 2022

L’opinionista ha ironizzato sul suo neo sopra al suo labbro, riservando però a Elenoire una gelida promessa. “Volevo dire ad Elenoire che qui mi trovi tra un mese“, ha esordito. “Quando sarai esaurita, con le unghie spezzate, avrai litigato e piangerai depressa dentro il confessionale. Mi trovi qui su questa seggiolina a sinistra. E io potrei essere quella che con l’immunità ti tiene dentro fino a che non sei sclerata totalmente. Per cui abbi un pochino di cura perché potrei essere la tua peggiore nemica…”.

IL BLOCCO SUL PORRO DI SONIA BRUGANELLI. #GFVIP — Trash Italiano (@trash_italiano) September 19, 2022

Ci sono tutti i presupposti per dei “drama” in piena regola, durante le prossime puntate… Sonia Bruganelli è notoriamente un personaggio coriaceo e poco incline alla diplomazia: servirà la vendetta come un piatto freddo?

The post Elenoire Ferruzzi rischia grosso, la promessa mozza il fiato: “Sarò la tua peggior nemica!” appeared first on Ck12 Giornale.