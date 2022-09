Detective Test | Chi è la madre? Trova i 2 indizi nascosti

Se ti senti un investigatore nato, sei pronto per risolvere questo Detective Test. Dimostra le tue abilità e risolvi in 5 secondi.

Questo genere di giochi sono stravaganti e divertenti, vuoi provarci anche tu? Prova a risolvere il Detective Test, ma attenzione perché dovrai farlo in 5 secondi.

Con i test e gli indovinelli on line tutti si stanno allenando a rispondere in pochissimi secondi, come accade nei quiz televisivi. Ci sono molti tipi di giochi che possono essere utili per svagarsi e valutare contemporaneamente le proprie abilità.

Il Detective Test è perfetto se ami trovare indizi, aguzzare la vista e ragionare per logica o per assurdo. Dovrai procurarti un timer, potrai utilizzare anche quello del cellulare per impostare 5 secondi di tempo. Se ti trovi in compagnia, sfiderai gli amici o il fidanzato vicino e vedremo chi indovina più velocemente.

Ora rilassati e concentrati, osserva bene la figura in alto: in quella stanza c’è un bambino seduto per terra, chi è sua madre? Risolvi in 5 secondi!

La soluzione del Detective Test

In questo Detective Test dovevi essere astuto e veloce. Se fossimo all’interno di un libro o di un film giallo, avremmo dovuto raccogliere gli indizi per trovare la risposta. Osserva un attimo ancora la figura in alto.

Nella stanza il bambino gioca a terra ed ha un aeroplanino in mano. Ai lati ci sono due mamme, la numero 1 è castana mentre la numero 2 è bionda, entrambe hanno gli occhi azzurri e osservano con dolcezza il piccolo. La madre del bambino è la numero 1 per due motivi: il colore dei capelli e il fatto che il piccolo è naturalmente voltato verso chi conosce e non verso un’estranea.

Hai valutato anche tu questi due indizi? Nonostante 5 secondi fossero davvero pochi, se avessi colto questi due dettagli, saresti arrivato alla soluzione immediatamente. Se non ce l’hai fatta, non ti abbattere. Forse avevi notato altre cose che però ti hanno sviato dalla soluzione, dovrai allenarti ancora! Prova con altri test e giochi e diventerai un campione, ma non dimenticarti di divertirti!

