Test Aguzza la Vista | Decine di cavallucci marini tutti uguali tranne uno: dov’è?

Il Test Aguzza la vista è dedicato agli appassionati dei rompicapo. Dovrai strizzare bene gli occhi senza zoommare, ci riuscirai?

Oggi dovrai essere molto abile perché non sarà facile per niente risolvere il test aguzza la vista in 7 secondi. Credi che tutti quei cavallucci marini siano identici? Ti sbagli!

Sai perché il 90% delle persone non riesce a risolvere questi indovinelli? La maggior parte delle persone ha bisogno di più secondi per trovare la soluzione e si allena per migliorarsi e per diventare più veloce.

Sei qui sicuramente perché ami questi rompicapo e forse credi di essere velocissimo e di farcela anche in meno tempo. I rompicapo sono giochetti divertenti che stimolano la nostra mente. Se in palestra ti alleni più volte alla settimana, con il cervello dovresti farlo tutti i giorni. In vacanza ad esempio è bello rilassarsi con le riviste specializzate di enigmistica e sudoku e pure in rete si trovano giochi e quiz molto carini e stravaganti. Passare il tempo così è un ottimo modo per svagarsi e divertirsi allo stesso tempo.

Possiamo iniziare? Osserva bene la figura in alto: trova in cavalluccio marino diverso dagli altri in 7 secondi!

La soluzione del Test Aguzza la vista

Alla fine non era poi coì semplice trovare la soluzione in 7 secondi, ma se ce l’hai fatta hai una vista da lince! Probabilmente il gioco di aguzzare la vista e trovare le differenze è proprio nelle tue corde!

Come potrai sbirciare dalla soluzione qui sopra in mezzo a tutti quei cavallucci marini ce n’era uno girato nel verso opposto, che si trovava al margine destro della figura. C’era da diventare pazzi ad osservarli tutti, ma ora che sai la soluzione puoi sfidare gli altri, vedremo se saranno bravi in 7 secondi più di te!

Potrai allenarti con altri test e rompicapo fino a diventare un campione. Se il tempo a disposizione ti sembra troppo poco, troverai il gioco giusto che fa per te. Altrimenti potrai alzare il livello e metterti alla prova con i test di 5 secondi, buona fortuna!

