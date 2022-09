Rai2, decisione da non credere | “La manderà in onda”: l’enorme gaffe andrà in diretta

Il secondo canale della Rai ha preso una delle decisioni più incredibili. Ormai è ufficiale: su Rai2 si rivedrà proprio quella figuraccia

Il secondo canale della Rai è ormai ben indirizzato su una strada decisa e intrapresa già da tempo. Rai2, infatti, sono diversi anni che cerca una via di mezzo tra informazione ed intrattenimento, che possa offrire ai telespettatori un’offerta diversa da quella degli altri canali e ben caratterizzata, che li fidelizzi.

Proprio nel giro di poche ore, infatti, comincerà uno dei programmi più attesi della nuova stagione televisiva di Rai2. Tra i siparietti, uno speciale dedicato alle più grandi e storiche gaffe della televisione: rivedremo Lisa Fusco.

Rai2, Alessandro Cattelan si gioca tutto

Dopo anni su Sky con il fortunatissimo E Poi C’è Cattelan, il co-conduttore dell’Eurovision Song Contest è pronto a sbarcare in Rai, di nuovo. Già durante la stagione televisiva 2021/2022, infatti, Alessandro Cattelan aveva debuttato in Rai1 con il non molto fortunato Da Grande, che non ha riscosso molto successo. Dopo l’impegno dell’ESC, però, il conduttore si è rimboccato le maniche e si è rinnovato, proponendo a Rai2 un nuovo progetto: Stasera C’è Cattelan, su Rai2 da martedì 20 settembre in seconda serata.

“La particolarità è che per 3 settimane saremo in onda da Torino e poi ci trasferiremo a Milano mantenendo la scenografia” ha rivelato a TeleSette. Il suo sogno, per il futuro, è quello di riuscire prima o poi ad avere un late night presente tutti i giorni, come accade all’estero. Per ora, però, si deve accontentare di tre giorni: il martedì e il mercoledì alle ore 23, il giovedì alle 23:25. Secondo quanto rivelato, Alessandro Cattelan si proporrà con un programma nuovo soprattutto nei contenuti.

Tra i vari siparietti, infatti, ce ne sarà uno che fa già scalpore. Secondo Cinguetterai, infatti, una delle rubriche di Stasera C’è Cattelan verterà sulle maggiori e storiche gaffe della televisione, tra cui quella iconica di Lisa Fusco. Qui, il conduttore “interverrà” con scene aggiuntive e ironiche:

La spaccata!

La nuova rubrica di #StaseraCèCattelan sugli imprevisti in tv. Tutta colpa del gobbista sbadato.#AlessandroCattelan https://t.co/XA27TSlLVT — Cinguetterai  (@Cinguetterai) September 19, 2022

I telespettatori quindi non vedono l’ora che arrivi il momento della diretta anche per assaporare nuovamente questi iconici momenti, che han segnato la storia della tv. I primi ospiti di martedì 20 settembre saranno i ragazzi di BoboTv ed Emanuela Fanelli, da Una Pezza di Lundini. Mercoledì, invece, spazio a Fabio Caressa ed Ariete mentre giovedì ci saranno Lazza e Gianmarco Pozzesco.

The post Rai2, decisione da non credere | “La manderà in onda”: l’enorme gaffe andrà in diretta appeared first on Ck12 Giornale.