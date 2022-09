Passo per passo Vittorio Mammoliti ci spiega come funziona il commercialista e avvocato in spagna

Spese legali: la guida definitiva

Vittorio Mammoliti come ogni mesi ci ripropone una guida Come vengono calcolate le spese legali? Come faccio a sapere se l’avvocato mi sovraccarica? I costi sono del cliente? Cos’è un conto giurato?

I verbali o gli onorari degli avvocati costituiscono uno dei conflitti più spinosi tra avvocati e clienti.

Gli avvocati hanno la reputazione di essere costosi. Tanto che in molte occasioni i cittadini non vengono nei nostri uffici se non quando non hanno altra scelta. Il modo di calcolare gli onorari degli avvocati è per l’utente qualcosa di criptico e spesso capriccioso, e si ha la percezione in molti casi che dopo aver affidato una questione a un determinato avvocato non ci sia molto chiaro quanto finirà per farci pagare i suoi servizi.

Per finire, gli avvocati possono addebitare in modi diversi e in base a criteri diversi, ed è raro che sui siti web o nelle sale d’attesa degli studi legali ci si imbatte in un elenco di prezzi finali per ogni tipo di servizio e processo.

Pertanto, spiegheremo come funziona il calcolo degli onorari degli avvocati e come puoi sapere se quello che ti viene addebitato è eccessivo o meno.

L’origine: il libro dei compensi professionali minimi

Fino a tempi relativamente recenti, gli onorari degli avvocati erano calcolati sulla base di libri a prezzo minimo pubblicati dagli ordini degli avvocati e che erano obbligatori per tutti i membri iscritti ad essi o che esercitavano in quel territorio.

Ciò implicava un’estrema difficoltà nel riuscire a fornire linee guida generali su quanto potrebbe costare un servizio legale. Immaginare. Ci sono quasi cento ordini forensi in Spagna, più delle province, e ogni ordine professionale ha il proprio libro degli onorari degli avvocati. E ogni libro, come si suol dire, porta prezzi diversi.

A volte siamo fortunati e questi libretti -detti anche criteri guida in termini di compensi- possono essere trovati in formato pdf sul sito dell’ordine professionale che li ha emessi, o in altri luoghi pubblici su Internet. Ecco i link ad alcuni di essi:

Tariffa di Madrid

Criteri guida di Barcellona

Se li diamo un’occhiata, saremo sorpresi che la maggior parte di essi sia stata pubblicata dieci anni fa o più. Questa è una chiara indicazione che questi criteri sono attualmente in disuso. Fino a pochi anni fa, agli avvocati che esercitavano in una determinata popolazione era vietato addebitare al cliente al di sotto di quanto previsto in questi criteri pubblicati dalla nostra rispettiva associazione (curiosamente, potevamo addebitare più di quanto in essi stabilito).

Ma a seguito di diverse normative europee, quella nota come Legge Omnibus ha finito per liberalizzare i prezzi che gli avvocati possono addebitare ai clienti. Da allora, si è capito che in un contesto di libero mercato, nessuno può dire a un avvocato – nemmeno al suo stesso ordine professionale – cosa addebitare o meno per i suoi servizi.

Pertanto, il mio avvocato può addebitarmi quello che vuole…

Per quanto questo, no, ma ci sono alcune cose da tenere a mente quando affidiamo la nostra questione a un avvocato.

La raccomandazione che è stata fatta sia dagli ambiti legali che dalle associazioni dei consumatori è che l’avvocato e il cliente firmino un foglio d’ordine professionale. In esso, da un lato, viene identificato l’ordine proposto e, tra l’altro, viene affrontato il prezzo finale dello stesso. Questo prezzo può essere un determinato importo (ad esempio cinquecento euro per una procedura contenziosa di divorzio) o una percentuale o una formula per calcolare il minuto (ad esempio il quindici per cento del risarcimento percepito)

Questo foglio d’ordine professionale, firmato da entrambe le parti, è vincolante (a meno che non includa clausole abusive o illegali). Consente di sostituire i compensi contenuti nei libri del rispettivo ordine professionale, e permette di chiarire il prezzo del servizio.

Il buono d’ordine deve anche spiegare cosa comprende e cosa no il verbale concordato (avvocati, notai, ecc.), e recepire le variazioni che può subire (come se dopo l’emanazione della sentenza una delle parti vi appellasse ). Se non è possibile dare un prezzo fisso per una determinata materia, devono essere indicati almeno i criteri ei parametri che consentono al cliente di calcolare facilmente la fattura finale.

Sempre più tribunali chiedono che le spese legali siano chiarite all’utente della giustizia prima di avviare la procedura. Deve inoltre essere indicato a che ora devono essere pagate tali tasse (al termine della procedura, a rate, attraverso diversi stanziamenti di fondi, ecc.).

Cosa succede se non c’è un foglio d’ordine?

Ecco il pericolo. Se il nostro avvocato non ci fa firmare un foglio d’ordine, non c’è modo umano di sapere quali spese comporterà alla fine la nostra questione. E questo porterà quasi sempre a problemi, dal momento che l’ultimo minuto può essere tremendo.

E, peggio ancora: se non possiamo provare di aver concordato un prezzo -sebbene lo abbiamo fatto verbalmente-, e come si dice i libri paga dell’ordine degli avvocati sono stati in parte abrogati, come possiamo considerare abusivi e evitare che siamo costretti a pagarlo?

Se ci troviamo in questa situazione, il mio consiglio è il seguente: quando riceviamo il verbale, chiedi al professionista che lo ha rilasciato di scomporcelo. Cioè, mostra in esso tutti i passi che ha compiuto per nostro conto. Con quel conto in mano, vai all’ordine degli avvocati della nostra città e chiedi se, in base al loro canone, sarebbe eccessivo o meno.

Il motivo risiede nel fatto che, sebbene i canoni delle associazioni non possano sostituire quelli liberamente fissati dal professionista, qualora sia provato che il professionista non ha fornito alcun compenso al cliente, resta inteso che, in via subordinata ea tutela del consumatore, deve essere quello che dice l’ordine degli avvocati competente.

Risolto questo quesito, possiamo opporci alla querela contestando gli onorari del nostro avvocato in quanto eccessivi e chiedendo al corrispondente ordine degli avvocati di pronunciarsi sul verbale.

Diverse modalità di calcolo delle spese legali a seconda dell’incarico

Ci sono tipi di procedure che tradizionalmente hanno portato a diversi modi di calcolare i minuti. Ad esempio, la richiesta di risarcimento danni per incidente stradale è sempre stata calcolata in base a una percentuale di tale risarcimento (anche negli anni in cui era teoricamente vietato riscuotere una percentuale, e in FM Abogados lo calcoliamo da venti -cinque anni). Lo stesso sistema è comunemente utilizzato in materia di lavoro come i licenziamenti e le indennità per infortuni sul lavoro.

Altre questioni, invece, hanno solitamente un prezzo fisso e chiuso (lasciando da parte la possibilità di ricorso). I divorzi e le procedure di tutela sono generalmente di questa natura, sia di comune accordo che contenzioso. Negli ultimi anni, infatti, si è scatenata una vera e propria guerra dei prezzi nel cosiddetto divorzio espresso.

Ci sono questioni che per loro natura consentono di calcolare gli onorari degli avvocati solo in sede di analisi della questione specifica. Il caso più evidente è la pretesa di debiti di ogni genere, in cui, a seconda dell’importo da pretendere, il tipo di procedura può variare, e ovviamente gli onorari dell’avvocato e del procuratore legale.

Non sono poche le aziende che -soprattutto in materie particolarmente complesse o lunghe- optano per la remunerazione del management. In altre parole, non fanno pagare nulla (o molto poco) per l’erogazione iniziale dei fondi, ma ogni azione che devono compiere (un brief, un incontro, una comparizione, una visita con il cliente…) viene addebitata in modo tempestivo. Il vantaggio è che si paga in piccole somme, ma il rovescio della medaglia è che è impossibile sapere quanto finirà per costare l’intera procedura e il cliente finisce per avere la sensazione di non fare altro che spendere soldi.

Cosa succede se non pago l’avvocato?

Esiste una procedura appositamente studiata per l’avvocato per richiedere al cliente la fattura non pagata: è il cosiddetto giuramento dei conti. In sostanza, l’avvocato intenta una causa in cui accredita i passi che ha intrapreso a favore di un determinato cliente, nonché il suo tariffario per tali passaggi. Il tribunale ammette il reclamo e te lo trasferirà per pagarlo o opporti. In sostanza, puoi rispondere a tale affermazione in uno di questi due casi:

Che non gli sia dovuto il conto, per averlo pagato o per non aver eseguito il lavoro ivi indicato.

Per aver capito che il minuto è eccessivo nella sua quantità.

Il primo caso di solito non è usuale, poiché se abbiamo pagato la fattura dovremmo avere una ricevuta o una prova del bonifico, quindi concentriamoci sulle spese legali che contestiamo come eccessive.

La legge richiede che il verbale presentato per il ritiro sia dettagliato e dettagliato. Cioè, non è utile che un avvocato presenti semplicemente un determinato importo per il pagamento, ma piuttosto la fattura deve spiegare quali passaggi sono stati presi e qual è il prezzo di ciascuno di essi. Se la fattura non soddisfa questi requisiti, puoi opporti al suo pagamento.

Allo stesso modo, come abbiamo spiegato prima, molti giudici richiederanno all’avvocato di accompagnare l’ordine professionale firmato da entrambe le parti con la domanda giurata. Se questo non esiste, il giudice molto probabilmente si recherà al libro degli onorari professionali dell’associazione di appartenenza dell’avvocato, e se le nozioni fatturate eccedono quanto stabilito in detto libro, ridurrà l’importo del verbale che deve essere pagato.

Infine, in caso di vincita del giudizio con spese, sono dell’avvocato o del cliente?

La condanna alle spese, secondo il nostro ordinamento, è il modo per “punire” chi litiga senza motivo, “premiando” chi l’ha avuta con la restituzione di almeno parte di quanto speso per avvocati, procuratori legali e in alcuni esperti di casi. Pertanto, in linea di principio e salvo quanto diremo in seguito, le spese sono a carico del cliente e non dell’avvocato, anche se nella maggior parte dei tribunali vengono consegnate all’avvocato e non al cliente.

La domanda da porsi è: ho già pagato le spese legali che la controparte è stata condannata a pagare al mio avvocato? Se la risposta è affermativa, l’avvocato deve rimborsarci le spese, non dovendo farlo diversamente.

Ma a volte ci sono casi in cui quello che abbiamo pagato al nostro avvocato è più o meno dell’importo delle spese. Il primo caso si verifica quando ciò che abbiamo concordato con l’avvocato è al di sopra di quanto dice il libro legale (che, come ricorderemo, viene applicato per calcolare le spese, poiché al contrario ovviamente non è stato eseguito un ordine professionale). In questo caso, l’avvocato restituirà solo l’importo delle spese, e non quello che gli abbiamo pagato. Se invece le spese sono superiori a quanto abbiamo pagato all’avvocato (perché abbiamo concordato un prezzo inferiore o una percentuale da pagare alla fine), l’avvocato si attiene restituendo tassativamente quanto fino ad oggi pagato .