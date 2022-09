Pamela Prati, smascherato il suo doppio gioco | “Lui ha capito tutto”: vuole farle un agguato

La showgirl Pamela Prati è già un argomento caldissimo: la trappola tesa dal conduttore scatterà prima della fuga?

Abito da sera giallo canarino e make-up da consumata rock-star, la showgirl Pamela Prati ha finalmente guadagnato il suo atteso ingresso nella casa di Cinecittà. La soubrette sarda ha tenuto banco a lungo sui rotocalchi gossip, ed è nuovamente tornata sulla cresta dell’onda.

Durante la serata inaugurale del “GF Vip” i fari dell’attenzione popolare si sono concentrati su di lei, rubando la scena anche alle più giovani. Merito forse anche di alcune dichiarazioni di Alfonso Signorini, che ha preannunciato agli spettatori contenuti ricchi di pepe.

Pamela Prati, l’infuocato confronto è all’orizzonte: le scommesse sono aperte

Il cast del “GF Vip 7” ha, almeno in parte, popolato nuovamente la struttura rinnovata di Cinecittà nel corso della serata inaugurale. Verso la fine del programma, il conduttore ha ritenuto doveroso compiere un appunto su Pamela Prati, forse per rinfocolare ulteriormente l’hype per le puntate a venire. Alfonso Signorini ha infatti precisato che, nelle condizioni contrattuali che legano la soubrette sarda al programma, vi è anche una clausola che la costringerà a far luce sul controverso “Caltagirone-gate”.

Da mattatore navigato, il padrone di Casa l’ha lasciata ambientare assieme ai compagni di avventura, in modo da coglierla in contropiede nel corso del reality. Pamela Prati, però, è reduce da una storia di ritiri e squalifiche sia al “GF Vip”, che a “L’Isola dei Famosi”, e i bookmakers puntano tutto su un ulteriore abbandono del gioco. Il portale “Biccy” ha analizzato in tono semiserio gli intenti del conduttore, commentando: “Alfonso Signorini ha capito che deve parlare di Mark Caltagirone nelle prime due puntate prima che Pamela Prati abbandoni il gioco come sempre“.

Alfonso Signorini ha capito che deve parlare di Mark Caltagirone nelle prime due puntate prima che Pamela Prati abbandoni il gioco come sempre #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) September 19, 2022

Del resto, Pamela Prati si è sempre dimostrata restia a far luce sulla natura della truffa amorosa con il fantomatico fidanzato italo-americano, in cui ha trascinato anche le ex manager. L’ex amica e collaboratrice Eliana Michelazzo ha già promesso rappresaglie in caso di dichiarazioni che la coinvolgano, e resta altresì nebulosa la sorte della presunta battaglia legale nei confronti di Barbara D’Urso. Avrà ragione “Biccy”? La figlia del Bagaglino ha intenzione di compiere una fuga precipitosa dopo una manciata di puntate, o affronterà finalmente i fantasmi del passato?

