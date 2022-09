Oroscopo Paolo Fox di mercoledì 21 settembre: giorno felice per i sentimenti. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – La settimana continuerà ad essere per voi un po’ “frenetica”, con tanti problemi, tensioni e ostacoli da superare nel vostro lavoro. Sebbene alla fine tutto sia risolto o messo al suo posto, ciò non ti impedirà di avere una giornata molto combattiva e non solo nelle questioni lavorative ma anche nella tua vita intima e familiare.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Sarai vittima di qualche ingiustizia o forse otterrai un’antipatia che non meriti. Non preoccuparti perché alla fine tutto si può chiarire, ma ciò non ti impedirà di passare dei brutti momenti e, in generale, non sarà una giornata molto piacevole. Calmati, sarà solo un piccolo spavento e le acque non raggiungeranno il fiume.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – In alcuni momenti della vita, per andare avanti o uscire da una routine, non c’è altra scelta che fare alcune cose contrarie al nostro senso etico, o guardare dall’altra parte mentre qualcun altro le fa. Oggi potresti vivere una situazione di questo tipo, è una giornata che devi affrontare con cautela.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – L’influenza di Marte sarà grande per te perché ti farà uscire dal tuo letargo interiore e ti spingerà a combattere, a tornare nel mondo reale e ad affrontare problemi lavorativi, finanziari e domestici. Ti renderà anche più audace e ti darà maggiore fiducia in te stesso in modo che tu possa combattere con successo per i tuoi sogni e le tue illusioni.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Continuerai ad andare avanti con successo in una settimana che tutto indica che può essere abbastanza buono per te, almeno quando si tratta di lavoro e affari mondani, superare i tuoi concorrenti e ottenere l’aiuto o la protezione dei tuoi capi o di potenti amici. È un ottimo momento per viaggiare.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – La fortuna sorriderà dei tuoi sforzi, dei tuoi sacrifici e dell’amore per un lavoro ben fatto. Sebbene la Vergine non sia un segno fortunato, ciò non impedirà il successo quando le cose saranno fatte bene e in questi giorni, o forse oggi, avrai la prova che il destino finirà per renderti giustizia perché tu lavori mentre gli altri riposano.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Sei sempre alla ricerca di comprensione, concordia, pace e armonia, ma sebbene la tua capacità sia grande non sempre puoi raggiungerla, e questo è ciò che sperimenterai oggi. È anche probabile che riceverai gli schiaffi per qualche questione che non è colpa tua, ma alla fine con fatica sarai in grado di chiarire.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – È risaputo che dai sempre il meglio di te nei momenti più tesi o difficili, il rischio ti attrae ed è che ciò che spaventa gli altri ti stimola. Ecco perché oggi avrai una testa più fresca ed efficace che mai, riuscendo a riuscire o superare i problemi più difficili e in generale avrai una giornata fortunata.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Una giornata di enorme lotta e attività ti aspetta nel tuo lavoro e forse anche in altri ambiti, anche se lungi dal deprimerti, sarà tutto il contrario, ti stimolerà e sarai tu a prendere l’iniziativa. Ma devi stare molto attento perché sarà anche una giornata di tradimenti e attacchi alle spalle, devi proteggere il tuo. È tempo di investire su di te. È favorito fare acquisti e fare investimenti. La tua creatività è grande e saprai come usarla con saggezza. I pianeti ti danno l’energia necessaria per andare alla ricerca di buone opportunità finanziarie. Un parente stretto ti darà una piacevole sorpresa.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – I tuoi concorrenti o nemici non saranno in grado di sconfiggerti, ne sconfiggerai alcuni attraverso grandi lotte e sacrifici mentre ti libererai degli altri con grande abilità e astuzia. È un buon momento per te, ma non perché la fortuna ti sorriderà, ma perché dirigerai i tuoi sforzi nel modo più appropriato. L’energia planetaria ti rende più attraente e interessante. È un buon giorno per investire in oggetti personali, come abbigliamento, cosmetici e accessori. Innamorato, viene lanciato un avvertimento per te, Toro. Aumenta o aumenta la tua autostima e fiducia.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Sei in un momento di fortuna o relativa fortuna, le stelle ti ispirano le azioni e le decisioni più appropriate e quindi ora devi muoverti e affrontare anche i problemi più difficili perché senza dubbio troverai le risposte appropriate e vedrai chiaramente il percorso da seguire devi lanciare Ascolta il tuo sesto senso. Studia ogni passo che farai per quanto riguarda gli affari. Sii specifico sui tuoi obblighi. Recupera le bollette e non vuoi spendere più di quanto avevi pianificato. Quello che hai ti è costato lavoro e fatica e non dovresti metterlo in gioco. Vai facile, ma sicuro.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – È tempo di prendere decisioni o andare avanti, ci sono cose che non possono più aspettare. Inoltre, si stanno avvicinando cambiamenti nel tuo lavoro o nelle tue finanze e devi prendere l’iniziativa se vuoi che le cose vadano nella direzione che desideri o ti si addice. Non aspettarti aiuto da nessuno, ma tu non ne hai bisogno, solo tu puoi ottenerlo. Sarai molto attivo e innovativo oggi. La tua creatività dà il meglio di sé in tutto ciò che fai oggi. Vedrai risultati immediati da tutto ciò che fai con amore e dedizione. È tempo di viaggiare e comunicare all’estero.

Scopri in anteprima l’oroscopo di Paolo Fox e degli altri astrologi su fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale. Entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di domani. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google News. Clicca QUI

Oroscopo Paolo Fox di mercoledì 21 settembre: giorno felice per i sentimenti scritto su Oroscopo Più da Redazione.