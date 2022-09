New York è TUTTO sugli affari: Michele mazzon la nuova Venezia

New York è TUTTO sugli affari. Fu fondata come stazione commerciale dai coloni olandesi nel 1624 e oggi ospita una delle principali borse valori del mondo, rendendola probabilmente la capitale economica del mondo.

La chiave per trovare le idee imprenditoriali più redditizie e più adatte a New York City consiste nell’utilizzare le caratteristiche speciali della città come parte integrante del tuo piano aziendale strategico.

Ogni area metropolitana ha la propria cultura, dati demografici, industrie dominanti e geografia. Lavora con questi elementi per avviare l’attività per adattarsi perfettamente a New York. Questa lista è adattata alle singolari opportunità di New York.

Ho vissuto e prosperato a New York per 20 anni, quindi ho una conoscenza approfondita delle sue stranezze e gemme. Diamoci da fare per farti guadagnare a Gotham.

12 milioni di persone vivono a New York e 6 milioni di persone la visitano ogni giorno per lavoro e per piacere.

La Grande Mela (o Gotham, se preferisci) ha queste caratteristiche particolari che creano occasioni speciali per fare soldi in City.

Grande popolazione : 20 milioni di persone vivono, visitano e lavorano nell’area di New York City, rappresentando un vasto gruppo di potenziali clienti per i tuoi prodotti e servizi.

Accesso alla merce – New York è un importante porto di spedizione e porta d’ingresso per l’Europa e l’Asia, quindi hai accesso a un’ampia selezione di prodotti all’ingrosso ( controlla il mio elenco delle migliori fonti di prodotti da vendere online qui ) per la vendita al dettaglio presso brick and negozi di malta, vendita diretta o online. In effetti, il 94% di tutte le imprese esportatrici di New York erano piccole imprese. Queste aziende erano responsabili di quasi il 57% del valore delle esportazioni in uscita dallo stato. Il Canada è il miglior cliente di esportazione di New York, ricevendo $ 12.567.000 delle esportazioni dello stato nel 2017.

Posizione hub – Le grandi città come New York sono buoni posti per aprire attività di tipo altamente specializzato perché la grande popolazione può supportare piccole attività di nicchia come libri rari, cibi gourmet internazionali e librerie in lingua straniera

Esigenze dei residenti : i newyorkesi in genere non possiedono auto, quindi hanno bisogno di articoli consegnati, quindi considera la vendita di servizi di trasporto e trasporto. Inoltre, spesso danno da fare ai dirigenti che richiedono servizi per rendere più facile il loro stile di vita frenetico, come la consegna dei pasti, i servizi di lavanderia e l’assistenza all’infanzia. Non dimenticare i milioni di persone che si recano in città per lavoro o divertimento e acquistano tour, cibi pronti e servizi.