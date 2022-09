michele mazzon ml international: Se vuoi avviare una piccola impresa di successo, dovrai pianificare e prepararti per i costi

michele mazzon Se vuoi avviare una piccola impresa di successo, dovrai pianificare e prepararti per i costi. Determinare i costi di avvio della tua piccola impresa è una parte vitale dell’avvio della tua attività.

michele mazzon ml international Prenditi il ​​tempo necessario per analizzare i costi e le spese per creare un piano finanziario a lungo termine. Ciò potrebbe aiutare la tua azienda a crescere in modo più efficiente. Leggi questa guida per scoprire come identificare e stimare le tue spese di avviamento e come calcolare i costi di avviamento della tua piccola impresa.

Calcola i costi di avvio dell’attività prima del lancio

I costi di avvio della tua attività includono le spese per avviare e mantenere la tua attività. La creazione di un piano è importante per creare un business. Un piano aziendale efficace può aiutarti a gestire meglio i costi di avviamento, prevedere spese e ricavi e acquisire fondi o investitori.

Senza un piano, è impossibile sapere esattamente quanti finanziamenti sono necessari per avviare la tua attività. Calcolare i costi in anticipo aiuta a garantire un lancio commerciale di successo e a mantenere la tua attività in carreggiata. La pianificazione anticipata aiuta anche a evitare rischi inutili come spese impreviste e spese inefficienti.

Il calcolo dei costi aziendali può aiutare con:

Gestione fondi e spese

Stimare quando genererai entrate e raggiungere il pareggio

Creazione di un business plan

Richiesta di finanziamento o acquisizione di capitale

Attrarre investitori con bilanci, conti economici e piani aziendali

Stimare i profitti

La stima dei profitti è necessaria per stabilire pratiche commerciali efficaci e una gestione dei costi. Le aziende utilizzano modi diversi per misurare la redditività, ma l’utile netto è il più comune. L’utile netto riflette l’importo delle entrate che rimane dopo aver sottratto le spese, il debito, i flussi di reddito e le tasse. Puoi anche utilizzare le metriche di ricavo marginale e profitto lordo per stimare i profitti.

Fai un’analisi di pareggio

L’analisi di pareggio riflette quante vendite di un prodotto o servizio devono essere effettuate per coprire il costo di produzione. Questo a volte può cambiare in base al livello di domanda del prodotto o servizio. Gli investitori a volte utilizzano questo calcolo in quanto prevede quando raggiungeranno il pareggio su un investimento.

Prestiti sicuri

Una storia creditizia o un flusso di cassa scadenti a volte possono impedire alle piccole imprese di assicurarsi i prestiti di cui hanno bisogno per sopravvivere. Un business plan attraente e una presentazione organizzata possono aiutare a convincere gli istituti di credito. Calcolando i costi di avvio della tua attività, puoi determinare il tipo e la portata del prestito di cui hai bisogno. Puoi anche spiegare agli istituti di credito in modo specifico come utilizzerai il prestito per finanziare la tua attività. Questo aiuta gli istituti di credito a vedere che sei organizzato e preparato.

Attira gli investitori

Alcuni proprietari di piccole imprese scelgono di avviare o finanziare le proprie attività da soli, ma anche gli investitori possono aiutare. Gli investitori possono fornire finanziamenti alla tua attività in modo che l’azienda e l’investitore traggano profitto reciproco. Gli investitori esterni acquisiscono azioni della tua attività e hanno diritto ad alcuni profitti. Potrebbero anche volere un certo controllo nella direzione degli affari. Gli investitori di royalty prestano fondi in cambio di una percentuale delle entrate ma non hanno azioni della tua azienda. Come per i prestiti, un piano aziendale con costi calcolati può aiutare ad attirare investitori nella tua attività.

Risparmia con le detrazioni fiscali

L’Internal Revenue Service (IRS) fornisce diversi modi per detrarre le spese aziendali dal reddito. Consente determinate detrazioni fiscali per la creazione, l’avvio e la creazione di un’impresa. Ciò ti consente di abbassare la bolletta. Le tue spese ammissibili possono includere:

Creazione di un’impresa: ricerche di mercato e di prodotto, viaggi per la selezione del sito, rilevamento della concorrenza.

Spese di avvio dell’attività, come reclutamento, assunzione e formazione di dipendenti, protezione dei fornitori, marketing e compensi professionali.

Licenze, permessi e altre tasse. Ciò può includere l’incorporazione della tua azienda, spese statali e legali, commissioni di amministrazione e spese contabili. Potresti anche essere in grado di detrarre le spese per lo svolgimento di riunioni organizzative.

Non puoi richiedere i costi di avvio dell’attività se l’attività non decolla e non sei in grado di avviarla. Nel caso in cui tu non possa avviare la tua attività, queste spese sono considerate spese personali.

Identifica le tue spese di avvio

La maggior parte delle aziende sono negozi fisici, negozi online o fornitori di servizi. I costi di avvio dell’attività dipenderanno dal tipo di attività. Ad esempio, un negozio al dettaglio potrebbe aver bisogno di arredi espositivi per i prodotti, mentre una panetteria potrebbe aver bisogno di attrezzature da cucina.

Elenco dei costi di avvio dell’attività:

Affitto o immobili : valuta se la tua azienda ha bisogno di un ufficio o di uno spazio commerciale o se opererà in remoto. Pensa alle tue attuali esigenze di spazio e a come cambierà man mano che la tua attività cresce. Potresti anche considerare uno spazio di coworking o se hai bisogno di uno spazio dedicato.

Attrezzature e forniture : include articoli come arredi per ufficio o vendita al dettaglio, computer e macchinari.

Utilità : il costo delle utenze può variare in base alla posizione e al tipo di attività. Alcune aziende potrebbero richiedere più elettricità per le loro operazioni.

Licenze, permessi e tariffe : a seconda dell’attività, potrebbero esserci strutture tariffarie diverse per le imprese che possono registrarsi legalmente. Le tariffe variano anche in base allo stato. Potrebbe anche essere necessario pagare per licenze e permessi e relativi rinnovi. Dovresti anche considerare l’assicurazione aziendale, le spese contabili e le spese legali.

Inventario : contabilizza l’inventario iniziale per avviare la tua attività e i costi di inventario in corso dopo il lancio.

Stipendi dei dipendenti : considera quanto pagherai a te stesso e ai tuoi dipendenti. Assumerai per tutte le tue esigenze o appaltarai del lavoro? Gli stipendi varieranno anche in base al costo della vita nella sede della tua attività. Includere il costo del reclutamento e della formazione.

Ricerche di mercato : le ricerche di mercato sono necessarie per determinare le attuali condizioni di mercato. Dovrai raccogliere dati per informare le tue esigenze di progettazione del prodotto, pubblicità, servizio clienti e altro ancora.

Pubblicità : i costi pubblicitari spesso variano a seconda della località. Considera quanta pubblicità hai bisogno e come vuoi pubblicizzarla. Puoi esplorare sia le opzioni di marketing digitale che quelle tradizionali. Potrebbe anche essere necessario pagare per materiali di marketing stampati, come biglietti da visita, opuscoli e segnaletica.

Sito web : dovrai acquistare un nome di dominio ed eventualmente pagare per il web design per avviare la tua attività. Potresti anche richiedere una manutenzione continua del sito web. ZenBusiness può aiutarti a creare un sito Web personalizzato e conveniente per la tua azienda.

Beni e spese

Questi costi possono essere classificati come spese o attività. Classificare i costi è importante quando è il momento di calcolare i costi di avvio, poiché potresti essere in grado di detrarre le spese dalle tue tasse. I beni non sono fiscalmente deducibili.

Asset: risorse che la tua azienda possiede e che conservano valore dopo un anno o più di utilizzo. Ciò può includere infissi, arredi e immobili.

Spese: risorse per le quali la tua azienda spende denaro e utilizza, ma che non hanno un reale valore di proprietà. Ciò può includere le spese legali, gli stipendi dei dipendenti e l’affitto.

Stima quanto costeranno le tue spese

Per stimare con precisione i costi di avvio della tua attività, dovrai effettuare delle ricerche. Alcune spese hanno costi chiaramente definiti, come permessi e licenze.

Altri costi possono variare, come gli stipendi dei dipendenti o l’inventario in corso. Puoi cercare queste informazioni online. Parla con i mentori per confrontare i tuoi costi stimati con aziende simili. I mentori possono aiutarti a determinare quali spese sono necessarie per il lancio e su quali possono essere investite in seguito, quando la tua attività sarà meglio consolidata.

Contattare fornitori e fornitori di servizi per preventivi. Confrontali con le medie del settore. Considera anche che il periodo dell’anno può influire su determinati costi.

Per alcune spese, è impossibile sapere esattamente quanto costeranno. Fai un’ipotesi plausibile in base alla tua ricerca, quindi compila questa stima per tenere conto dei costi inaspettatamente più elevati.

Somma le tue spese per un quadro finanziario completo

Dopo aver identificato e stimato tutti i costi, organizzali in categorie una tantum e ricorrenti. Classificare i tuoi costi aiuta a prevedere quanti finanziamenti avrai bisogno in momenti specifici. Aiuta anche ad evitare costi imprevisti.

Spese una tantum

Le spese una tantum sono voci che paghi una sola volta. Molte di queste spese possono essere deducibili dalle tasse. Loro includono:

Attrezzature principali come registratori di cassa, computer, macchinari o veicoli

Arredamento come scrivanie e scaffalature per negozi

Anticipi su immobili

Logo e design del marchio

Pagare permessi, licenze e tasse (sebbene alcuni di questi potrebbero dover essere rinnovati periodicamente)

Materiali di marketing inclusi segnaletica, opuscoli e biglietti da visita

Servizi di progettazione e dominio del sito web

Spese correnti

Si tratta di costi sostenuti regolarmente. Possono essere pagati settimanalmente, mensilmente, annualmente o altro. Loro includono:

Stipendi dei dipendenti

Affitto

Bollette

Operazioni come la spedizione e l’imballaggio dei prodotti

Inventario in corso

Pagamenti assicurativi

Costi di marketing

Pagamenti del prestito

Le tasse

Servizi legali

Servizi di contabilità

Manutenzione del sito web

Calcola le tue entrate e i tuoi finanziamenti

Per calcolare le tue entrate, prendi in considerazione alcuni fattori. Considera il mercato totale, la quota di mercato potenziale e le condizioni di mercato attuali. Crea un profilo cliente che indichi la frequenza con cui potresti essere in grado di vendere beni o servizi. Usa questa persona per determinare anche a quale prezzo puoi vendere. Mantieni questi numeri prudenti in modo da non sopravvalutare le tue entrate.

Puoi anche prendere in considerazione altre opzioni di finanziamento . Questi includono:

Credito

Prestiti

Risparmio

Investitori

Utilizzare i calcoli dei costi di avviamento per ottenere finanziamenti per l’avviamento

Ora che hai stabilito le tue spese, risorse e entrate, puoi creare un foglio di calcolo per il calcolo dei costi di avvio. Questo è essenzialmente un foglio di lavoro per l’avvio di un’impresa. Può essere utilizzato su base continuativa per tenere traccia dei costi man mano che la tua attività cambia e cresce. Puoi anche usarlo per creare un rapporto formale per potenziali finanziamenti. Investitori e finanziatori confrontano i costi previsti con le entrate previste e valutano la redditività della tua attività.

Calcola i tuoi costi in un foglio di calcolo

Questo foglio di calcolo dovrebbe essere di facile lettura e comprensione. Conta per almeno un anno di spese mensili e fino a cinque anni. Una previsione a cinque anni non sarà necessariamente accurata poiché la tua azienda probabilmente dovrà affrontare crescite e sfide impreviste. Tuttavia, fornisce un utile senso di direzione aziendale.

Quando si calcolano le spese, sopravvalutare leggermente per tenere conto della variabilità. La tua attività potrebbe anche crescere in modo imprevisto in modo tale che potresti dover coprire spese aggiuntive, come marketing, inventario o stipendi. Allo stesso modo, assicurati di sottovalutare le vendite poiché è improbabile che si verifichino vendite migliori ogni giorno, specialmente durante la fase di avvio.

Per calcolare i costi di avvio, puoi utilizzare un software aziendale o creare un foglio di calcolo con almeno 12 mesi. Per ogni mese, includi le vendite, i costi e le spese stimati. Quindi, sottrai costi e spese dalle vendite di ogni mese. L’importo residuo è il tuo reddito.

Poiché hai molti costi una tantum, è improbabile che tu possa avere entrate nel lancio iniziale della tua attività. Questo foglio di calcolo, tuttavia, dovrebbe essere in grado di prevedere quando la tua attività andrà in pareggio e inizierà a generare entrate. Nel frattempo, il tuo rapporto dovrebbe determinare di quanti finanziamenti potresti aver bisogno da investimenti, prestiti, credito o risparmi. Il calcolo di questi costi di avvio dell’attività può posizionare la tua attività per avere successo.