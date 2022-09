Giulia Salemi, dopo la puntata succede l’immaginabile | Tensione a mille in studio: “C’è aria di confronto”

La neo-conduttrice Giulia Salemi è già un argomento caldissimo nel microcosmo del “GF Vip”: l’esordio ha creato effetti imprevisti.

L’esordio in prima serata di Giulia Salemi ha creato un eco mediatico non indifferente. L’ex gieffina ha infatti ricevuto il suo battesimo del fuoco in Mediaset grazie al nuovo ruolo di monitoraggio dei social nel parterre del “GF Vip 7”, la cui serata inaugurale ha avuto luogo lunedì 19 settembre.

Mentre il fidanzato Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge gestiscono lo spin-off “GF Vip Party”, alla bella italo-persiana è stato offerto un ruolo di enorme rilievo. Alfonso Signorini ha presentato il format sotto una veste rinnovata: oltre ad una Casa nuova di zecca, il conduttore ha aggiustato il tiro anche per quanto riguarda le opinioniste. Al fianco di Sonia Bruganelli, infatti, ha insediato la cantante Orietta Berti, a lungo corteggiata. Già nel corso della prima puntata sono state gettate le basi per dinamiche future alquanto scoppiettanti…

Giulia Salemi sbanca tutto: il web impazzisce per lei e suggerisce lo scontro

Se Giulia Salemi ha gestito il suo ruolo con competenza, velocità e simpatia, le opinioniste del “GF Vip” sono apparse piuttosto sottotono. Diversi utenti nel web hanno rilevato che, evidentemente, i concorrenti sono appena entrati nel reality, e le dinamiche più interessanti devono ancora avere luogo.

Ciò che ha catalizzato l’attenzione del pubblico è stata proprio la giovane influencer, fasciata da un micro-top nero e più raggiante che mai. Il conduttore ha contribuito a stuzzicarla e metterla in risalto durante lo show, interagendo anche inaspettatamente con il pubblico in sala. Il settimanale “Chi”, diretto dallo stesso Alfonso Signorini, ha promesso un’edizione del reality più interattiva e fresca che mai, giocando con la partecipazione attiva del social Twitter.

Giulia Salemi è uno dei personaggi più amati del web, e con ogni probabilità il suo ruolo secondario assumerà sempre più rilievo nel corso delle puntate. Un utente teorizza l’avvento di un confronto in studio: “Giulia Salemi è già entrata in partita, le opinioniste devono carburare, non ci sono ancora argomenti. Ma Giulia è veloce, pronta, sveglia. Sento aria di confronto generazionale…“.

E ancora:

Con tanto di rispetto per il lavoro i vari ruoli di tutti, sono contenta per #giuliasalemi perché in questo “suo ruolo” nel #gfvip la trovo Pefetta.🚀

Solare, dinamica, centrata, sul pezzo e in poche battute. @GrandeFratello ottima scelta. #prelemi

pic.twitter.com/6vRXjI9oG1 — LaYang (@la_ciga) September 20, 2022

La presenza di Giulia Salemi oscurerà le opinioniste? In rete circolano già numerose illazioni al riguardo…

