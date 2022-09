GF Vip 7 | “Provo invidia!”: voleva esserci, confessione piena di gelosia

La partenza del GF Vip 7 ha scatenato nostalgiche riflessione in un Vippone del passato: vuole tornare nuovamente nella casa di Cinecittà?

Il reality per antonomasia è finalmente tornato a colorare bisettimanalmente il palinsesto di Canale 5, con una schiera di Vipponi nuova di zecca pronta ad appassionare il pubblico. Il navigato conduttore Alfonso Signorini ha trascorso l’estate disseminando i suoi social di indizi circa la composizione del cast, e reclutando nel ruolo di opinioniste Sonia Bruganelli e la new-entry Orietta Berti.

L’edizione promette fuoco e fiamme, e vedrà anche il ritorno sul piccolo schermo di Soleil Sorge, Pierpaolo Pretelli e la fidanzata Giulia Salemi. Mentre i primi due reggeranno il timone dello spin-off “GF Vip Party”, Giulia Salemi curerà il rapporto con i social network. Secondo le indiscrezioni, infatti, Twitter avrà un ruolo preminente nello show, rinsaldando così il rapporto tra il pubblico e il reality. Altri celebri Vipponi rimpiangono con una punta di invidia la loro esperienza sotto le telecamere, come confessato dall’imprenditore Gianmaria Antinolfi.

GF Vip 7: Gianmaria Antinolfi pronto a entrare nuovamente?

Gianmaria Antinolfi e la compagna Federica Calemme hanno raccontato ai microfoni di “Casa chi” le loro impressioni circa la settima edizione del format, inaugurato lunedì 19 settembre.

“Ci aspettiamo che ci faccia emozionare. Provo un pizzico di invidia per le persone che entreranno. Per chi lo fa la prima volta e non è abituato a queste emozioni… lì dentro è tutto amplificato”, ha dichiarato Gianmaria. D’altronde, l’esperienza gli ha permesso un flirt turbolento con Sophie Codegoni, nonché doverosi chiarimenti con l’ex fiamma Soleil Sorge. L’ingresso in corsa di Federica Calemme ha stravolto le carte in tavola, e i due sono usciti mano nella mano dal format, seppur con discrezione.

A mesi di distanza dal termine della loro avventura, anche Federica rievoca la nascita del loro amore: “Come si riesce ad innamorarsi davanti alle telecamere? Basta pensare che anche se sei chiuso nella Casa h24, te la devi vivere come se stessi fuori perché diventa quella la tua quotidianità. Te la vivi serenamente…”. I due ex Vipponi cercano di mantenere un basso profilo, a differenza della clamorosa proposta sul red carpet di Venezia operata da Alessandro Basciano a Sophie Codegoni. A tal proposito Gianamaria ha le idee ben chiare: “Se io lo farei mai? Secondo me sono tante le sfumature del romanticismo, io sono più riservato e lo farei in modo diverso. Io Alessandro lo conosco e gli voglio molto bene, ma è diverso da me e ognuno deve viversi il momento a modo suo.”.

La sua idea di romanticismo sembra più sobria e intima, e Gianmaria racconta di un’inaspettata sorpresa da parte della fidanzata: “Il momento più speciale di questo anno? Per smentire Federica che dice di non essere romantica, lei invece lo è. Al mio compleanno mi ha portato a cena fuori portandomi in albergo e la camera era piena di palloncini e candele ovunque e non me lo sarei mai aspettato da lei.”.

The post GF Vip 7 | “Provo invidia!”: voleva esserci, confessione piena di gelosia appeared first on Ck12 Giornale.