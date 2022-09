Davide Silvestri: “Pensavo lo lasciasse subito” | Sospetti sulla coppia: parole al veleno

Dopo il GF VIP, Davide Silvestri si è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa. Le sue parole sono affilatissime: ce l’ha con loro

Il GF VIP è stato per Davide Silvestri una grande occasione di rilancio. Diventato attore da giovanissimo, nella sua vita non tutto è stato rose e fiori: a volte, la fatica si è fatta sentire. Davide però non si è fatto abbattere e si è rimboccato le maniche, lavorando per il cugino Kekko dei Modà e aprendo un proprio marchio di birra artigianale, la Lira.

Nelle ultime ore, l’ex gieffino si è lasciato andare in un racconto della propria esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia. Tra una rivelazione e l’altra, però, ha affondato la lama in una questione delicatissima: l’ha ammesso, non ci avrebbe scommesso neanche un euro.

Davide Silvestri non lo nasconde: parole al veleno

Sebbene Davide Silvestri abbia raggiunto la fama da giovanissimo, la vita gli ha poi riservato momenti di difficoltà soprattutto economica. Senza farsi abbattere, però, l’attore si è rimboccato le maniche e si è reinventato, diventando assistente personale del cugino Kekko Silvestre, frontman dei Modà. Non contento, ha poi realizzato un suo sogno inespresso, creando il proprio marchio di birra artigianale, che ancora oggi gli dà lavoro e molte soddisfazioni.

Nella casa del GF VIP, Davide Silvestri si è distinto per educazione e calma, qualità che a volte l’hanno messo in difficoltà con il clima caotico e spesso nervoso del reality show. Intervistato a “Radio Radio” da Giada Di Micieli, ha raccontato il GF VIP come un’esperienza dura, perché lui è uno spirito libero: “Mi piace stare in silenzio, da solo, mentre lì ero circondato da persone che litigavano sul nulla” ammette. Sebbene di Delia, Alex e Soleil non abbia molto da dire, se non che lo annoiano e che son stati scaltri e bravi a mantenere la storiella per tutto quel tempo, Davide Silvestri non si è invece trattenuto in merito alle coppie nate nella casa.

“Di Federica Calemme pensavo che lasciasse Gianmaria Antinolfi appena uscita, invece di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano ho detto no, per la differenza d’età“: insomma, secondo Davide erano tutti destinati a lasciarsi. Le sue idee, invece, ad oggi sono smontate in toto: la Calemme e Antinolfi sono felicemente fidanzati, mentre Sophie ha addirittura ricevuto la proposta di matrimonio. Chissà, più che altro, come i diretti interessati avranno preso queste affermazioni: al momento non ci sono repliche o risposte.

The post Davide Silvestri: “Pensavo lo lasciasse subito” | Sospetti sulla coppia: parole al veleno appeared first on Ck12 Giornale.