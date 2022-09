Amici22, “gliele ha suonate” | È senza speranze: già demolito dopo la prima puntata

È finalmente iniziato Amici22 e, già alla prima puntata, sono evidenti alcuni problemi. I commenti sono taglienti: demolito

Domenica 18 settembre ha preso il via la nuova edizione di Amici di Maria de Filippi. Con le new entry, Arisa ed Emanuel Lo, il cast è pronto ad affrontare un nuovo anno di lavoro e la prima puntata è stata dedicata proprio alla formazione della nuova classe: ogni coach ha dovuto scegliere i propri preferiti.

Contro ogni previsione, però, l’impatto di Amici22 è stato ben più pesante di ciò che ci si aspettava. La notizia è fresca e il dato non si può che interpretare in questo modo: sentenza devastante, è stato distrutto.

Amici22, domenica nera per Rai1

Se fino a domenica scorsa l’unica proposta televisiva “di sostanza” era Domenica In con Mara Venier, dal 18 settembre le cose sono cambiate in modo sostanziale. Nel terzo weekend del mese, infatti, Canale5 è partito con la programmazione ufficiale: al sabato e alla domenica pomeriggio è tornato Verissimo di Silvia Toffanin e alla domenica, dalle 14 alle 26, appuntamento con Amici22.

Rai1, dal canto suo, propone invece Domenica In con Mara Venier e, alle 17, Da Noi, a Ruota Libera con Francesca Fialdini. All’alba del lunedì dopo la prima domenica a programmazione completa, quindi, sono arrivati i dati degli ascolti e per Rai1 le cose si mettono molto male:

Boom per il ritorno di #Amici22 in tv.

24% di share e contro #DomenicaIn che fa appena il 14.9% .

Un risultato che sinceramente non mi stupisce. Il contenitore di Rai1 va rinnovato, sempre uguale, sempre gli stessi ospiti. Dispiace per Mara ma è così.#AscoltiTv — Mr Alex (@Misteralextv) September 19, 2022

Il pubblico non sembra però sorpreso da questi risultati, poiché è da diverso tempo che una parte di telespettatori di Rai1 denunciano una Domenica In sempre uguale a sé stessa e priva di contenuti e di novità. “Queen Mary le suona a zia Mara” commentano gli utenti, segnalando quindi una domenica che per Rai1 si farà sempre più difficile.

Se da un lato anche per Amici22 si potrà prevedere un calo fisiologico dopo l’entusiasmo delle prime puntate, non è detto che ciò avvenga in maniera sostanziale: per Domenica In, quindi, la sconfitta ai dati auditel potrebbe dover diventare un’abitudine. Che strategie metterà in campo Rai1 per arginare questo problema e per cercare di riconquistare qualche ascoltatore? Non ci resta che aspettare e vedere come proseguiranno le domeniche televisive.

