allarme-talloni-screpolati:-con-questi-3-ingredienti-economici-della-dispensa-ottieni-piedi-perfetti

SOS talloni screpolati: come rimediare senza l’intervento di un estetista? La soluzione è a portata di dispensa: provare per credere.

Una delle problematiche più ricorrenti con il cambio di stagione è la salute e l’aspetto dei nostri piedi. La pelle risente degli sbalzi di temperatura e dell’adattamento alle calzature chiuse, e molto spesso i nostri talloni si presentano duri e screpolati.

Come risolvere questo antiestetico problema senza l’aiuto dell’estetista? Basterà frugare nella dispensa di casa. Con 3 semplici ingredienti alla portata di tutti, possiamo provvedere ad un completo restauro di piante e talloni!

Talloni screpolati: miele, zucchero di canna e limone in pole-position

La pelle dei piedi va trattata e idratata come il resto della superficie cutanea maggiormente esposta. Spesso trascuriamo di coccolare adeguatamente i nostri piedi, e il risultato si riscontra in talloni screpolati, secchi e duri al tatto. Il primo step da adottare immediatamente è la costante assunzione di acqua. Questo prezioso liquido garantisce l’idratazione dell’intero organismo, ed è necessario integrarlo abbondantemente anche durante i medi invernali.

Il secondo passo è provvedere ad effettuare uno scrupoloso scrub ai piedi, utilizzando 3 semplici ingredienti presenti nelle dispense di tutte le case. Si tratta di una crema composta da miele, limone e zucchero di canna. Prima di massaggiare con solerzia i piedi, e in particolare i talloni, consigliamo di preparare la cute con un pediluvio con acqua calda e sale grosso. Una volta ultimata la procedura, l’aspetto dei nostri piedi sarà completamente cambiato, e senza l’uso di costosi cosmetici e sedute dall’estetista di fiducia. Per risultati ottimali, è necessario ripetere lo scrub almeno una volta a settimana: il trattamento non è invasivo, e rappresenterà una coccola irrinunciabile nella nostra routine.

Se possedete una lima grande, potete affinare il risultato levigando ulteriormente la superficie dei talloni. È necessario però strofinare con cautela e delicatezza, onde evitare danni alla cute. La limatura andrebbe eseguita al massimo una volta alla settimana, in quanto può sensibilizzare eccessivamente la pelle dei piedi. Possiamo infine idratare quotidianamente i talloni, massaggiandoli ogni sera con una crema idratante. Le ore del riposo notturno possono giocare a nostro vantaggio: infilando i piedi spalmati di crema in un paio di calzini vecchi, intensificheremo i risultati sperati!

