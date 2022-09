Test Logica | Due orologi identici? Pochi secondi per ragionare

Avrai pochi secondi per ragionare in questo Test Logica. I due orologi sembrano veri, ma uno dei due non lo è, perché?

Questo test logica può essere davvero difficile e in questo caso dovrai aguzzare la vista in pochi secondi! Vediamo insieme se sei in grado di farcela e quale livello raggiungerai.

Il test logica di oggi è dedicato a chi ama scovare i dettagli e non tralascia nulla. È di tipo figurale intuitivo, non dovrai solo ragionare ma aguzzare bene la vista. Se giochi a fare il detective, sei nel posto giusto. Ami questo genere di indovinelli? Se è così magari per te potrà essere un po’ più semplice ma quanto tempo ci metterai?

Per iniziare a giocare procurati un timer per verificare quanto tempo impiegherai nella risoluzione. Alla fine infatti potrai vedere che livello hai raggiunto! Ora rilassati e svuota la mente perché stai per iniziare a giocare. Osserva bene la figura in alto: in uno di quei due orologi non va ed è chiaramente un giocattolo, per quale motivo? Fai partire il timer e gioca subito!

La soluzione del test logica

Vediamo se hai dato la risposta corretta. Torna ad osservare per un attimo la figura: ti sei accorto che c’è un errore nel primo orologio? Non può trattarsi di un vero orologio, poiché la lancetta dei minuti è troppo lunga e se girasse non farebbe il giro all’interno del quadrante, perciò entrambe le lancette sono fisse come nei giocattoli! Hai indovinato?

Vediamo insieme che livello hai raggiunto. Se ci hai impiegato:

da 20 a 10 secondi: LIVELLO SCHIAPPA , potevi fare davvero molto meglio

, potevi fare davvero molto meglio da 10 a 5 secondi: LIVELLO BASE , non male ma potevi essere più veloce

, non male ma potevi essere più veloce Meno di 5 secondi: LIVELLO CAMPIONE, si un asso dei test di logica

Gli indovinelli e i test logica sono un ottimo passatempo e fonte di svago durante la giornata. Puoi farli in qualsiasi momento anche ora se sei in vacanza e ormai in rete ce n’è per tutti i gusti. Trova quello perfetto per te e continua ad allenarti, divertendoti. In bocca al lupo!

The post Test Logica | Due orologi identici? Pochi secondi per ragionare appeared first on Ck12 Giornale.